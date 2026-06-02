Новата "Армия" раздели феновете: ЦСКА поема голям риск за новия сезон

Появилите се информации за цените на абонаментните карти и билетите за новия стадион на ЦСКА предизвикаха сериозни дискусии сред "червената" общност. В социалните мрежи все повече фенове коментират дали планираната ценова политика на клуба е съобразена с реалностите в България и дали няма риск новата "Армия" да се превърне в място, недостъпно за голяма част от традиционната публика на отбора.

Новият стадион "Българска армия" - модерен, но за кого?

Темата предизвика особено силен отзвук след публикация на привърженик на ЦСКА във Facebook, който направи подробно сравнение между предполагаемите цени за следващия сезон и тези от предходната кампания. Владислав Филипов пише, че увеличението при някои сектори достига няколкостотин процента, а високите цени поставят сериозни въпроси за баланса между модерния европейски модел и възможностите на българския фен.

Очакваните високи цени разделиха феновете

Постът му бързо събра множество реакции и отвори по-широк дебат за бъдещето на атмосферата на новата "Армия" и цената на футбола у нас. Ето какво гласи публикацията на Филипов във Facebook:

"Преди няколко дни в медиите се появи информация относно цените на абонаментните карти и билетите и искам да им обърна внимание.

За мен няма съмнение, че това са цените, които са планувани от клуба, поради ред причини, като например:

тези цени се чуваха и преди време, като спекулация, и сега се потвърдиха.

Излезлите цени са описани твърде подробно, и не допускам, че някоя медия ще си ги измисли и ще говори с толкова конкретика, от коя страна колко и прочие.

С цялото ми уважение, към всичко направено и правещо се на Армията, но за мен цените са неоправдано високи на база:

стандарт на живот

качество на футбола

ниво на първенство

Елементарното сравнение между миналия сезон и този сезон показва:

Сезон 25/26 - 150 евро / 300лв.

Сезон 26/27 - 480 евро / 960лв.

увеличение над 300% за сектор В

/поради липса на карти за сектор В, използвам цената на картата за Сектор А, която така или иначе е по-висока/

Сектор А

Сезон 25/26 - 150 евро / 300лв.

Сезон 25/ 27 - 800/ 1200 евро 1600 и 2400лв

Това са над 5 пъти увеличение за

Сектор А -> Сектор Б

8 пъти увеличение / 800% надценка за

Сектор А -> Сектор Г

За ниво Силвър дори не искам да отварям дума

3000евро / 6000лв. за сезонна карта е някакво абсолютно безумие!

ППЛ ще е от 14 отбора, от които 13 домакинства и 3 мача от плейофна фаза. Два от общо 16 мача обаче са с Левски и няма да се играят на Армията и така остават 14 мача.

Купа на България не я включваме защото там не се знае колко и дали ще имаш домакински мачове, чисто на теория можеш да отпаднеш и в 1вия кръг

И сметката какво казва

Сектор В център

480 : 14 = 34.12 евро/ мач с карта

Билет за сектор В в центъра на стадиона редовна цена

30 евро/ мач

Сектор А:

1200 : 14 = 85.74 евро/ мач с карта

Редовна цена на билет: 75 евро / мач

Има нещо тотално недомислено в цялата тая работа.

Да минем на следващото нещо

75 евро/. 150лв. за да гледаш мач между

ЦСКА - Септември

ЦСКА- Ботев Враца

ЦСКА- Монтана

ЦСКА- Добруджа

и т.н.

Това е АБСУРДНО!

И тук искам да Ви припомня нещо

Преди няколко години имаше един фен на ЦСКА, дядо Пламен / Бог да го прости/.

Човека ходеше на всеки един мач в сектор В, независимо от времето, часа и мача.

Неотлъчно там...

Дали дядо Пламен ще можеше да си позволи карта на ЦСКА или да идва на всеки мач, както го правеше преди, на тези цени на новата Армия!?

Въпросът е риторичен, разбира се!

Цените за пенсионери са непосилни.

Да, това е пазарна икономика, цените ще се обявят и всеки ще си прецени за себе си и според джоба.

Едни ще си купят карта,

други няма да могат да си я позволят,

трети ще могат да си я позволят, но няма да си я вземат... всеки ще реши за себе си.

Разбирам доводите на клуба за евентуалните високи цени, но да не забравят, че основните приходи след карти и билети, ще се генерират от продадени артикули, продадени храни и напитки на стадиона покрай мачовете /ако някой подценява тези приходи изобщо не знае за какво иде реч/, както и основният приход ще дойде от рекламодатели, които ще инвестират милиони за реклама на стадиона и в клуба..

Пълен стадион за цял сезон + продажби или

половин стадион + 1/2 продажби... разликата ще е значителна!

От клуба поемат голям риск, хората да предпочетат билети пред карти, а при лош старт на сезона, ще има и такива, които няма да отидат на мач, така стоят нещата.

Колкото и да говорим за Западна Европа, ние сме балканци и тук манталитета е такъв и не може да се промени от днес за утре.

А тези, дето показват цени от Гърция, със спрени коментари и ни убеждават, колко е хубаво и евтино... може да си пуснете един от последните епизоди на подкаста ''Още от дете'', където дадоха цени от Унгария и Ференцварош, Клуж в Румъния, че дори и Байерн Мюнхен и там сравняват цените също... а нали ние копираме 1:1 от Групама Арена...

От ЦСКА имат възможност да си направят социология от коментарите на хората в социалните мрежи, подкасти, та дори и ТВ предавания, които също засягат темата в последните дни. Страхотна възможност от клуба да извлекат максимума от конкретната ситуация, и тя да им е компас в търсене на правилната посока и път!"