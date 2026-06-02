Новата "Армия" раздели феновете: ЦСКА поема голям риск за новия сезон

02 юни 2026, 20:06 часа
Снимка: Скрийншот / cska.bg
Появилите се информации за цените на абонаментните карти и билетите за новия стадион на ЦСКА предизвикаха сериозни дискусии сред "червената" общност. В социалните мрежи все повече фенове коментират дали планираната ценова политика на клуба е съобразена с реалностите в България и дали няма риск новата "Армия" да се превърне в място, недостъпно за голяма част от традиционната публика на отбора.

Новият стадион "Българска армия" - модерен, но за кого?

Темата предизвика особено силен отзвук след публикация на привърженик на ЦСКА във Facebook, който направи подробно сравнение между предполагаемите цени за следващия сезон и тези от предходната кампания. Владислав Филипов пише, че увеличението при някои сектори достига няколкостотин процента, а високите цени поставят сериозни въпроси за баланса между модерния европейски модел и възможностите на българския фен.

Очакваните високи цени разделиха феновете

Постът му бързо събра множество реакции и отвори по-широк дебат за бъдещето на атмосферата на новата "Армия" и цената на футбола у нас. Ето какво гласи публикацията на Филипов във Facebook:

"Преди няколко дни в медиите се появи информация относно цените на абонаментните карти и билетите и искам да им обърна внимание.

За мен няма съмнение, че това са цените, които са планувани от клуба, поради ред причини, като например:

тези цени се чуваха и преди време, като спекулация, и сега се потвърдиха.

Излезлите цени са описани твърде подробно, и не допускам, че някоя медия ще си ги измисли и ще говори с толкова конкретика, от коя страна колко и прочие.

С цялото ми уважение, към всичко направено и правещо се на Армията, но за мен цените са неоправдано високи на база:

  • стандарт на живот
  • качество на футбола
  • ниво на първенство

Елементарното сравнение между миналия сезон и този сезон показва:

  • Сезон 25/26 - 150 евро / 300лв.
  • Сезон 26/27 - 480 евро / 960лв.

увеличение над 300% за сектор В

/поради липса на карти за сектор В, използвам цената на картата за Сектор А, която така или иначе е по-висока/

Сектор А

  • Сезон 25/26 - 150 евро / 300лв.
  • Сезон 25/ 27 - 800/ 1200 евро 1600 и 2400лв

Това са над 5 пъти увеличение за

Сектор А -> Сектор Б

8 пъти увеличение / 800% надценка за

Сектор А -> Сектор Г

За ниво Силвър дори не искам да отварям дума

3000евро / 6000лв. за сезонна карта е някакво абсолютно безумие!

ППЛ ще е от 14 отбора, от които 13 домакинства и 3 мача от плейофна фаза. Два от общо 16 мача обаче са с Левски и няма да се играят на Армията и така остават 14 мача.

Купа на България не я включваме защото там не се знае колко и дали ще имаш домакински мачове, чисто на теория можеш да отпаднеш и в 1вия кръг

И сметката какво казва

Сектор В център

480 : 14 = 34.12 евро/ мач с карта

Билет за сектор В в центъра на стадиона редовна цена

30 евро/ мач

Сектор А:

1200 : 14 = 85.74 евро/ мач с карта

Редовна цена на билет: 75 евро / мач

Има нещо тотално недомислено в цялата тая работа.

Да минем на следващото нещо

75 евро/. 150лв. за да гледаш мач между

ЦСКА - Септември

ЦСКА- Ботев Враца

ЦСКА- Монтана

ЦСКА- Добруджа

и т.н.

Това е АБСУРДНО!

И тук искам да Ви припомня нещо

Преди няколко години имаше един фен на ЦСКА, дядо Пламен / Бог да го прости/.

Човека ходеше на всеки един мач в сектор В, независимо от времето, часа и мача.

Неотлъчно там...

Дали дядо Пламен ще можеше да си позволи карта на ЦСКА или да идва на всеки мач, както го правеше преди, на тези цени на новата Армия!?

цените на новия стадион Българска армия

Въпросът е риторичен, разбира се!

Цените за пенсионери са непосилни.

Да, това е пазарна икономика, цените ще се обявят и всеки ще си прецени за себе си и според джоба.

Едни ще си купят карта,

други няма да могат да си я позволят,

трети ще могат да си я позволят, но няма да си я вземат... всеки ще реши за себе си.

Разбирам доводите на клуба за евентуалните високи цени, но да не забравят, че основните приходи след карти и билети, ще се генерират от продадени артикули, продадени храни и напитки на стадиона покрай мачовете /ако някой подценява тези приходи изобщо не знае за какво иде реч/, както и основният приход ще дойде от рекламодатели, които ще инвестират милиони за реклама на стадиона и в клуба..

Пълен стадион за цял сезон + продажби или

половин стадион + 1/2 продажби... разликата ще е значителна!

От клуба поемат голям риск, хората да предпочетат билети пред карти, а при лош старт на сезона, ще има и такива, които няма да отидат на мач, така стоят нещата.

Колкото и да говорим за Западна Европа, ние сме балканци и тук манталитета е такъв и не може да се промени от днес за утре.

А тези, дето показват цени от Гърция, със спрени коментари и ни убеждават, колко е хубаво и евтино... може да си пуснете един от последните епизоди на подкаста ''Още от дете'', където дадоха цени от Унгария и Ференцварош, Клуж в Румъния, че дори и Байерн Мюнхен и там сравняват цените също... а нали ние копираме 1:1 от Групама Арена...

От ЦСКА имат възможност да си направят социология от коментарите на хората в социалните мрежи, подкасти, та дори и ТВ предавания, които също засягат темата в последните дни. Страхотна възможност от клуба да извлекат максимума от конкретната ситуация, и тя да им е компас в търсене на правилната посока и път!"

Стефан Йорданов
