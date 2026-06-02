Възможно ли е? Известните, които ще участват в новия сезон на "Traitors"

В публичното пространство започнаха да циркулират информации за потенциалния състав на новия сезон на риалити формата "Traitors: Игра на предатели". Макар официално съобщение от телевизията или продуцентите все още да няма, в социалните мрежи и някои медии се появиха имена на популярни лица, които уж са поканени или водят преговори за участие. Очаква се в ролята на водещ отново да видим актьора Владимир Карамазов. Кои звезди обаче ще се впуснат в играта?

Предполагаемите имена

Сред най-обсъжданите фигури е синоптичката Натали Трифонова, която според слуховете може да влезе в предаването след период, в който се бе посветила на майчинството. Въпреки това, няма официално потвърждение за нейно участие, а информацията остава в сферата на спекулациите.

В списъка с предполагаеми участници се споменават още инфлуенсърката Антоанет Пепе. Любопитен детайл е, че в част от разпространяваните информации се посочва и отсъствие на Иво Карамански-младши, което допълнително подхранва различни версии около кастинга.

Говори се още, че е възможно да видим актьорът Наум Шопов, актьорът Емил Марков, Мис България 2013 Нанси Карабойчева, певицата Керана, както и синът на волейболната легенда Владо Николов – Александър Николов. Част от слуховете включват и Неделчо Богданов от популярния "Надкаст" и "Игри на волята", както и други известни лица от българския шоубизнес и интернет среда.

Въпреки засиленото обществено внимание, към момента няма официално обявен каст за новия сезон на "Трейтърс", нито потвърждение, че всички споменати имена действително ще участват. Продукцията традиционно запазва състава в тайна до последния възможен момент, което оставя поле за множество спекулации.

Феновете на формата очакват официална информация в следващите седмици, когато се очаква да стане ясно кои от популярните лица действително ще влязат в играта на доверие, стратегия и предателства.