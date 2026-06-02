Готова ли е Дженифър Лопес за "Ергенът" след 4 провалени брака (ВИДЕО)

02 юни 2026, 19:30 часа 0 коментара
Досега Дженифър Лопес е давала четири шанса на брака и на този етап знае, че трябва да промени нещо. По време на гостуване в предаването "Jimmy Kimmel Live!" в сряда вечер (27 май) певицата, актриса и звезда в предстоящата романтична комедия "Office Romance" призна, че досегашният ѝ опит не е особено успешен и че е време за промяна.

Когато Джими Кимъл отбеляза, че Лопес в момента е необвързана, Джей Ло признава, че вероятно е трябвало да помисли за самостоятелен живот много по-рано.

"Правила съм го напълно погрешно! Напълно погрешно съм постъпвала, повярвайте ми", каза със смях Лопес. 

Предвид бурното ѝ любовно минало, включващо 4 провалени брака, Кимъл се пошегува дали Лопес не би искала да стане част от "семейството на "Ергенът" и да участва в женската версия на популярното риалити предаване "The Bachelorette". "Не, ти луд ли си?", отвърнала тя, докато публиката избухва в смях и аплодисменти. "Няма да правя нищо, което да развали начина, по който се чувствам в момента. Не, прекрасно е, харесва ми."

Според Кемъл, славата ѝ вероятно затруднява намирането на партньор, но Лопес го уверява, че "някой ден ще срещне някого някъде, ако е достатъчно добър".

Усещайки, че отказът ѝ е окончателен, заклетият фен на "The Bachelorette" Кимъл си представя шега, при която певицата се появява на снимачната площадка и се преструва на новата ергенка, която търси любовта.

"Не, не мога. Никога не бих могла. Не, не мога да го направя", заявила Лопес. "Сега съм добре така.", категорична е Дженифър Лопес. 

Връзките на Джей Ло

Лопес е била омъжена за актьора и продуцент Ояни Ноа от 1997 до 1998 г., за танцьора Крис Джъд от 2001 до 2003 г., за певеца Марк Антъни от 2004 до 2014 г., както и за актьора Бен Афлек от 2022 до 2025 г. Тя започва връзката си с Афлек още през 2002 г. и дори се сгодява за него, преди двамата да се разделят. По-късно се събират отново през 2021 г., сключват брак през следващата година, а миналата година се разведоха официално, припомня "Billboard".

Ева Петрова Редактор
