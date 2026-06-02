Готова ли е Дженифър Лопес за "Ергенът" след 4 провалени брака (ВИДЕО)

Досега Дженифър Лопес е давала четири шанса на брака и на този етап знае, че трябва да промени нещо. По време на гостуване в предаването "Jimmy Kimmel Live!" в сряда вечер (27 май) певицата, актриса и звезда в предстоящата романтична комедия "Office Romance" призна, че досегашният ѝ опит не е особено успешен и че е време за промяна.

Когато Джими Кимъл отбеляза, че Лопес в момента е необвързана, Джей Ло признава, че вероятно е трябвало да помисли за самостоятелен живот много по-рано.

"Правила съм го напълно погрешно! Напълно погрешно съм постъпвала, повярвайте ми", каза със смях Лопес.

No, Jennifer Lopez Won’t Consider Doing ‘The Bachelorette,’ But Admits When it Comes to Romance ‘I’ve Been Doing It All Wrong’https://t.co/CRPgnA7BuI — billboard (@billboard) May 28, 2026

Предвид бурното ѝ любовно минало, включващо 4 провалени брака, Кимъл се пошегува дали Лопес не би искала да стане част от "семейството на "Ергенът" и да участва в женската версия на популярното риалити предаване "The Bachelorette". "Не, ти луд ли си?", отвърнала тя, докато публиката избухва в смях и аплодисменти. "Няма да правя нищо, което да развали начина, по който се чувствам в момента. Не, прекрасно е, харесва ми."

Според Кемъл, славата ѝ вероятно затруднява намирането на партньор, но Лопес го уверява, че "някой ден ще срещне някого някъде, ако е достатъчно добър".

Усещайки, че отказът ѝ е окончателен, заклетият фен на "The Bachelorette" Кимъл си представя шега, при която певицата се появява на снимачната площадка и се преструва на новата ергенка, която търси любовта.

"Не, не мога. Никога не бих могла. Не, не мога да го направя", заявила Лопес. "Сега съм добре така.", категорична е Дженифър Лопес.

Връзките на Джей Ло

Лопес е била омъжена за актьора и продуцент Ояни Ноа от 1997 до 1998 г., за танцьора Крис Джъд от 2001 до 2003 г., за певеца Марк Антъни от 2004 до 2014 г., както и за актьора Бен Афлек от 2022 до 2025 г. Тя започва връзката си с Афлек още през 2002 г. и дори се сгодява за него, преди двамата да се разделят. По-късно се събират отново през 2021 г., сключват брак през следващата година, а миналата година се разведоха официално, припомня "Billboard".

