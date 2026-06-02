Шест държави може да изчезнат заради топенето на ледника "Страшния съд"

Най-големият ледник в света, Туейтс, известен като "Страшния съд" в Антарктида, се разпада бързо и може да изчезне напълно в рамките на месеци. Топенето на леда може да засегне шест държави, според Daily Express.

Кой държави може да изчезнат заради топенето на ледника "Страшния съд"

Той е приблизително 120 км широк и над 2 км дебел. Климатологи го наблюдават особено внимателно: той съдържа толкова много лед, че ако се стопи напълно, морското равнище ще се повиши с повече от 60 см. Ако срутването на ледника предизвика верижна реакция и предизвика топенето на други ледници, морското равнище може да се повиши с до 3 метра.

„Последният участък от ледения шелф преди разпадането на ледника е на път да се срути. Не знаем точно как ще се разруши, но определено ще се случи. В момента той се отделя от ледника и вътрешната му структура става все по-крехка. Само един или два метра разпадане биха могли да превърнат крайбрежните наводнения от веднъж на век в веднъж на десетилетие или дори годишно“, казва Робърт Лартър, морски геофизик от Британската антарктическа служба.

Той добавя, че масивният леден шелф с площ от 74 000 квадратни мили (191 659,26 кв. км) е много вероятно да се срути тази година.

Антарктида съдържа приблизително 90% от леда на планетата, така че всякакви промени там пряко влияят върху скоростта на покачване на морското равнище. Шест държави могат да бъдат засегнати от покачването на морското равнище.

Обединеното кралство е сред страните, които са най-застрашени от наводнения. Експерти от организацията с нестопанска цел Climate Central предупреждават, че обширни крайбрежни райони може да бъдат под вода до 2050 г., включително бреговете на Линкълншир и Норфолк, както и градове като Уестън-супер-Мер в Съмърсет и Ийстбърн в Източен Съсекс.

Според аналитичната компания Gamma, над 1,3 милиона жилищни и търговски имоти в цялата страна ще бъдат изложени на риск до 2050 г. Части от Южен Уелс също ще бъдат изложени на риск поради покачващите се нива на водата в Бристълския канал.

Повече от половината от Нидерландия е застрашена от наводнения, а около 26% вече е под морското равнище. Поради топенето на ледовете и слягането, нивото на Северно море се покачва с все по-голяма скорост.

Големи икономически центрове като Амстердам, Ротердам и Хага ще се окажат под морското равнище. Според Комисията по делтата на Рейн, настоящите защитни съоръжения за морското равнище могат да издържат на максимално покачване от един метър. Ако морското равнище се повиши с три метра – реална възможност, ако ледникът Туейтс се срути, последствията за страната биха били катастрофални. В допълнение към физическите наводнения, Нидерландия ще се сблъска с друг проблем: заплахата за запасите от прясна вода, необходими за селското стопанство и за битовите нужди на населението.

САЩ също попадат в списъка. Опустошенията, причинени от урагана Катрина, който удари Съединените щати през 2005 г., ясно демонстрираха опасностите дори от краткосрочни наводнения в ниско разположените райони. Неотдавнашен доклад, публикуван в научното списание Nature Sustainability, нарече региона на Ню Орлиънс „най-физически уязвимата крайбрежна зона в света“. Маями, който в момента преживява строителен бум, също е изложен на риск.

Почти 70% от територията на Бангладеш се намира на по-малко от един метър над морското равнище. Страната съществува само от 55 години, но през това време вече е преживяла няколко големи природни бедствия. През септември 1998 г. се случи най-тежкото наводнение в съвременната история: две трети от страната бяха потопени, а жертвите бяха приблизително 1000 души.

През 2007 г. наводнения принудиха приблизително 5 милиона души да напуснат домовете си, убивайки приблизително 500 души. Прогнозира се, че до 2050 г. покачване на морското равнище само с един метър ще наводни приблизително 20% от страната, разселвайки повече от 30 милиона души.

Тувалу и Малдивите също са изложени на риск да изчезнат напълно от картата поради покачването на морското равнище. До 2100 г. повече от 90% от сушата на Малдивите може да бъде под вода. Поради изменението на климата страната вече страда от проливни дъждове, суши, наводнения и силни ветрове.

Островната държава Тувалу в Тихия океан, с площ от едва 26 квадратни километра, е изложена на риск от потапяне. Според последните оценки, до 50% от столицата Фунафути може да бъде потопена по време на най-високите приливи до 50-те години на 20-ти век и до 95% до 2100 г. През 2022 г. външният министър на Тувалу Саймън Кофи обяви, че в отговор на покачването на морското равнище страната ще се „качи в интернет“, за да се запази и да функционира като държава, дори ако бъде напълно потопена.

Колко хора са изложени на риск?

Според ЮНЕСКО, топенето на ледниците заплашва водоснабдяването и продоволствената сигурност на 2 милиарда души. Ледниците в Норвегия, Швеция, Андите и Източна Африка вече страдат от глобалното затопляне. Например, в Андите между една трета и половината от ледниците са се стопили от 1998 г. насам. В Алпите и Пиренеите приблизително 40% от ледниците са се стопили през същия период. Директорът на ЮНЕСКО по водните ресурси, Абу Амани, отбелязва, че топенето на ледниците намалява отражателната способност на земната повърхност, ускорявайки глобалното затопляне. Топенето на ледниците неизбежно се отразява на водните и хранителните запаси на хората.

Преди това учени от Университета в Гьотеборг (Швеция) заявиха, че Арктика може да стане напълно без лед през следващите три години. Изследователите наричат ​​това събитие „зловещ праг“, който ще е с опустошителни последици за климата и екосистемата. Според прогнозите първото лято без лед в Арктика може да настъпи още през 2027 г.

Топенето на арктическия лед ще окаже влияние върху изменението на климата в световен мащаб. Учените прогнозират, че това може да доведе до температури до -20°C в Южна Европа и горски пожари в Скандинавия. Загубата на лед намалява отражението на слънчевата светлина, задържайки топлината в океана и изостряйки глобалното затопляне.

