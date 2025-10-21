Забравете за солта: Тези растения придават повече вкус и са по-здравословни

Приемът на твърде много натрий е основен проблем в съвременните диети. Истината е, че това е по-скоро резултат от преработените храни, отколкото от прекомерната употреба на готварска сол. Преди всичко, за тези, които се опитват да намалят приема си на натрий, минимизирането на преработените храни вероятно ще бъде много по-ефективен начин за намаляване на натрия, отколкото отказването от сол.

Въпреки това, много хора избират да използват заместители на солта или да я елиминират от рецептите си, а добрата новина е, че има много прости, растителни варианти за това. Много от тях предлагат ползи за здравето.

Растенията като заместители на солта

Саликорния (Salicornia europaea)

Известна още като морски аспержи, морски туршии и морски кисели краставички, саликорнията е солоустойчиво (халофитно) сукулентно растение, което расте добре в блатисти райони. Понякога се консумира като зеленчук, особено в изискани заведения за хранене.

Саликорнията може да се отглежда както като едногодишно растение така и като многогодишно растение. Тя се развива най-добре във влажни, кални почви със забележимо ниво на соленост. За съжаление, отглеждането ѝ може да бъде трудно и често изисква добавяне на сол към почвата.

Въпреки това, саликорнията все повече се разпознава като суперхрана и се използва за производството на „зелени“ соли. За да се приготви у дома, саликорнията трябва да се дехидратира и смила на прах.

Подбел (Tussiliago farfara)

Част от семейство Астрови/Маргаритки, подбелът е родом от Азия и Европа, но се е натурализирал и в Северна и Южна Америка. Използва се с лечебни и хранителни цели, въпреки че има известна степен на токсичност, която трябва да се вземе предвид.

Цветовете на подбела, които са подобни на глухарчетата, се появяват преди появата на листа по растението. Разпространен е в обработваемите земи и се разпространява лесно чрез коренища и семена. Предпочита сенчести, влажни места като канавки.

Именно листата са необходими за производството на сол. Вместо да се дехидратират обаче, изсушените листа от подбел се навиват и се изгарят бавно. Останалата пепел се използва като сол.

Хикори (Carya spp.)

В Съединените щати растат много видове дървета хикори, включително пигнут, шагбарк и мокърнут, както и различни пекани. Тези диви дървета обикновено са ценени заради ядките си, които са чудесни за консумация от човека, но по-често се използват за храна от дивите животни.

Те могат да се отглеждат у дома, но са огромни дървета и отнемат много години, за да се развият. Използването на тези дървета за хранителни култури се извършва чрез събиране на храна.

За да се получи заместител на солта, корените на дървото хикори се събират, нарязват се на малки парченца и се варят във вода дълго време. След това корените се отстраняват и водата се оставя да ври, докато се изпари напълно. Останалото черно вещество е заместител на солта.

Вълшебна подправка без сол

Много различни растения се предлагат като заместители на солта и като цяло идеята зад тези заместители е да се създадат толкова ароматни, че липсата на сол да остане незабелязана. Пресните билки и подправки могат да бъдат от голяма полза.

Шеф-готвачите разработват смеси „Вълшебни подправки без сол“, които са вкусни и съставени от основни подправки, много от които могат да се отглеждат у дома. Това са универсални подправки, но без сол.

Черният пипер, лютите чушки, чушките, лукът и чесънът са чудесна основа за създаване на заместител на солта. Те се отглеждат, сушат и смилат на прах. Могат да се добавят и билки като мащерка и чубрица.

Разбира се, заместителите на солта вече се предлагат в магазините и онлайн и могат да работят. Но за тези, които харесват природосъобразните продуккти и се опитват да отглеждат собствена храна, може да е възможно и интересно да добавят заместител на солта в градината.

