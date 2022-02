Защо купидонът е символ на любовта?

Купидон завинаги е свързан с Деня на влюбените, но колко знаете за този пухкав митичен сватовник?

С наближаването на Деня на Свети Валентин има една фигура, която вероятно ще видите навсякъде, където погледнете. Няма да можете да го пропуснете, докато планирате идеи за Свети Валентин и търсите перфектните подаръци и цветя за празника. Точно така: говорим за този крилат воин на романтиката, Купидон. Въоръжен с надеждния си лък и стрели, Валентин Купидон се движи около облаците, нетърпелив да прави любовни връзки, където и да отиде.

Но колко наистина знаете за тази връзка на любовта?

Защо Купидон е бебе?

Купидонът на Свети Валентин, който лесно можете да си припомните, е интерпретация на Ерос, гръцкия бог на любовта. Той се появява като красив младеж в ранното изкуство и поезия, но през елинистичния период, който обхваща 323 г. пр.н.е. до 31 г. пр. н. е. — той се е превърнал в пълничкото крилато дете, което познаваме и обичаме днес. Представянето на Ерос като дете и подчинен на майка му, е начин за ограничаване на силата, която се смята, че любовта има над нас.

И така, какво общо има Ерос с Купидон? Много, всъщност. Римляните претълкуват много гръцки митове и Ерос не е изключение. След като е приет от римската култура, той е преименуван на Купидон, което произлиза от думата за „желание“.

Въпреки че името му може да се е променило, римляните са запазили по-новото гръцко въплъщение на Купидон на по-малко заплашителното дете с пухкави бузи. Съвременните изображения често смесват Ерос и Купидон във версията на Купидон за Свети Валентин, която днес крещи „Честит Свети Валентин“.

Кой е богът Купидон?

Според римската митология Купидон е бог, роден от Меркурий, пратеникът на боговете, и Венера, богинята на любовта. Въоръжен с лък и стрели, той се раздава с любов и страст, като ги налага на жертвите си с убождането на стрела.

Гръцкият му колега има по-мрачен произход. Някои ранни истории твърдят, че Ерос е първичен бог, за който се смята, че е син на Хаоса. По-късно гръцката митология го определя като син на Афродита, богинята на любовта и красотата. Въпреки че самоличността на баща му е неясна, най-често се казва, че Ерос е син на Арес, богът на войната.

Подобно на римския бог Купидон, Ерос се занимава с любов и страст, прави пакости и си играе с животи, като пронизва хора и богове с омагьосаните си стрели.

Как Купидон стана талисман за Свети Валентин?

В продължение на векове 14 февруари е бил разглеждан като празник на романтиката, оттук и шоколадите на Свети Валентин и романтичните ресторанти. Купидон вероятно изглежда подходящ за представяне на празника.

Въпреки пъстрото и сложно минало, безнадеждни романтици навсякъде се наслаждават на идеята за пакостлив, но добронамерен тик (този, който сега използва силата си за добро, вместо за зло), който се носи наоколо и съпоставя онези, които са предназначени да бъдат сродни души. Това без съмнение е допринесло за издръжливостта на Купидон за Свети Валентин.

