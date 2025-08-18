Защо прането на 60 градуса е нож с две остриета - ето за какво да внимаваме

Как да запазите дрехите си в добър вид възможно най-дълго?

Прахообразен или течен перилен препарат – кой е по-добър за вашата пералня и дрехи? Как да почиствате пералнята си? Колко често трябва да я почиствате? Как да запазите дрехите си да изглеждат добре възможно най-дълго? И каква температура е правилният избор? Дали прането на 60 градуса е добра идея? Това са основните въпроси, които вълнуват повечето домакини.

Има ли нещо по-хубаво от прясно изпрано пране, което ухае страхотно – и в идеалния случай е със същия размер и цвят, както преди да влезе в пералята? Едва ли! Ще ви кажем как да поддържате любимите си дрехи в добро състояние и какво можете да правите за пералнята си от време на време.

Прах или течен перилен препарат - кой е по-добър за пералнята?

Прахът за пране е ясна препоръка за бели текстилни изделия. Той съдържа белина, която прави белите дрехи със сигурност да блестят отново.

Течните перилни препарати, от друга страна, не могат да съдържат белина поради причини, свързани със стабилността, и следователно са по-лоши от прахообразните перилни препарати по отношение на ефективност. Друг плюс в полза на прахообразните препарати: твърдите перилни препарати имат по-дълъг срок на годност от течните.

Течният перилен препарат, от друга страна, има предимството, че се разтваря по-лесно – особено при ниски температури – и не оставя следи по дрехите. XXL опаковките трябва да се избягват от екологични съображения, тъй като те обикновено съдържат много пълнители, които разтягат продукта. Резултатът е по-голяма доза.

С други думи, опаковката може да е по-голяма, но в крайна сметка не съдържа повече перилен препарат, защото просто ви е необходим повече перилен препарат за един цикъл на пране.

Но бъдете внимателни: функционалното облекло изисква специални грижи: други перилни препарати ще доведат до слепване на влакната. Омекотителят за тъкани също е забранен, тъй като ще наруши функционалността на дишащата мембрана. Като стана дума за омекотител за тъкани, това ни води до следващата точка…

Без омекотител за пухкави кърпи

Омекотителят за тъкани намалява абсорбцията на кърпите. Вместо това, пригответе на твърдите си кърпи нежна спа терапия с оцетна вода.

За целта смесете оцет с гореща вода в съотношение 1:2. Поставете твърдите кърпи в сместа и ги оставете да се накиснат. След това изперете в пералня както обикновено. Добавянето на половин чаша бакпулвер към перилния препарат също ще помогне.

Правилната температура осигурява хигиена

Експертите препоръчват пране на кърпи, спално бельо и чорапи на нормален цикъл на 40 или 60 градуса.

Бельо, което не е изработено от деликатни материали като дантела, също е най-добре да се пере на 60 градуса. По принцип 40 градуса също са достатъчни за постигане на чист и хигиеничен резултат.

Все пак мислете за 60°C като за горещо пране. Прането на 60°C обикновено почиства малко по-добре от програмата на 40°C, особено при мазни петна. Въпреки това, текущите разходи се увеличават с повече от половината.

1. Предимства на прането на 60°C

Подходящо за мазни петна : По-високата температура е по-добра за разграждане на мазнините, особено от по-леки тъкани, където петната изглежда се задържат много по-упорито.

: По-високата температура е по-добра за разграждане на мазнините, особено от по-леки тъкани, където петната изглежда се задържат много по-упорито. Идеално за спално бельо и по-светли кърпи: Тези артикули се използват много интензивно, така че прането с гореща вода помага да се запазят в най-добро състояние възможно най-дълго.

В повечето случаи е най-добре да перете кърпите на 40°C, но ако кърпите ви са бели или светли на цвят, прането на 60°C може да помогне да се предотврати придобиването на неприятен сив оттенък.

2. Недостатъци на прането при 60°C

Може да се свият някои тъкани: Не всички дрехи могат да се перат на висока температура

Не всички дрехи могат да се перат на висока температура Няма да бъдат унищожени всички микроби: Някои бактериални спори и вируси са устойчиви на пране при 60°C, така че без ефективен препарат те няма да бъдат премахнати от тъканите ви.

Дългите програми пестят енергия

Звучи парадоксално, но е истина: въпреки по-дългото време за работа, еко програмите са най-енергийно ефективният вариант – те спестяват около половината от електроенергията и малко вода.

Какъв вид поддръжка изисква пералнята?

Содата бикарбонат е най-добрият съвет, когато става въпрос за почистване на пералнята. Тя премахва замърсявания, както и микроби и гъбички. Отделение за перилен препарат, филтър за мъх и гумено уплътнение (развъдник на неприятни миризми и мръсотия!) могат да бъдат оптимално почистени със сода бикарбонат, разтворена във вода. Между другото, експертите препоръчват почистване със сода бикарбонат след приблизително всеки десети цикъл на пране.

В идеалния случай трябва да пускате празна пералня също толкова често – на 90 градуса и с коктейл 50:50 от 50 г сода бикарбонат в отделението за перилен препарат и 50 мл оцет в отделението за омекотител.

Не само прането ви се нуждае от грижи, но и пералнята ви.

Често перем дрехи, защото искаме те отново да ухаят свежо, но това е ненужно. Обикновено е достатъчно да окачим дрехите на чист въздух и да ги оставим да се проветрят за една нощ.