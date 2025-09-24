Войната в Украйна:

24 септември 2025, 20:14 часа 0 коментара
Защо златото не ръждясва

Съдържание:

Златото винаги е било символ на вечност и устойчивост. Докато други метали губят блясъка си и се покриват с корозия, то запазва своя чист цвят и гладка повърхност. Но каква е причината този ценен метал да не ръждясва? В следващите редове ще откриете научното обяснение.

Какво всъщност е ръждата?

Ръждата е специфичен вид корозия на желязото – образуват се железни оксиди, когато желязо, кислород и влага взаимодействат. Процесът е електрохимичен и води до пореста, ронлива кора, която разрушава метала. Именно защото ръждата е железен оксид, тя не може да се появи върху метал без желязо – като чистото злато.

Златото е „благороден“ метал

В периодичната система златото е в групата на т.нар. благородни метали. Те са слабо реактивни към кислород и вода при обичайни условия. Термодинамично това личи от високия стандартен редукционен потенциал на двойката Au3+/Au (около +1,50 V спрямо стандартния водороден електрод) – с прости думи, на златото му е „неизгодно“ да отдава електрони и да се превръща в оксид в нормална среда.

Как повърхността остава чиста?

При много метали корозията се самозабавя, защото се образува плътна пасивираща оксидна ципа (като при алуминия). Златото е още по-устойчиво: то почти не образува устойчиви оксиди във въздух и вода, така че няма какво да се рони или да пропуска влага към метала. В широка област от pH и потенциал златото е в зона на „имунност“ – стабилно спрямо разтваряне – което се вижда от т.нар. диаграми на Пурбе (Pourbaix) за системата злато-вода.

Кога златото все пак реагира?

Това, че не ръждясва не означава, че е абсолютно инертно. Златото може да се разтвори при силно окислителни условия: в царска вода (смес от концентрирани солна и азотна киселина), при хлориращи среди, при високи потенциали в електрохимични системи или в технологични разтвори за добив и рафиниране. Това не е ръжда, а контролирано разтваряне до комплексни съединения на златото – процес, който се използва индустриално.

Какво става със златните сплави?

Бижутата и часовниците рядко са от чисто 24-каратно злато. За здравина се добавят сребро, мед и други метали. Тъкмо тези добавки могат да потъмняват или да корозират леко при контакт с пот, козметика, серни съединения във въздуха или солена вода. Самото злато остава химически стабилно, но повърхността може да изглежда матова заради реакциите на сплавните компоненти. Затова по-високият карат обикновено означава по-добра устойчивост на потъмняване.

Реална грижа и добри практики

За ежедневна поддръжка не са нужни агресивни препарати. Достатъчни са хладка вода, мек сапун и нежно подсушаване. Избягвайте белина и силни киселини/основи – не заради златото, а заради сплавните елементи, камъните и запоите. При работа с хлорирана вода или козметика със сяра е разумно бижутата да се свалят. Така пазите блясъка, който е естествен за златото, а не резултат от лак или покритие.

Ръжда, патина и потъмняване – да разграничим понятията

Ръждата се образува само върху желязо и представлява неговия оксид. Патината е стабилен повърхностен слой, който придава различен цвят на металите, например зеленикавото покритие върху бронз. Потъмняването е просто промяна в цвета заради леки реакции на повърхността или натрупване на замърсявания. Чистото злато не ръждясва и не образува класическа патина, но сплавите му могат да потъмнеят заради примесите в тях. Затова е важно да знаете тази разлика, за да се грижите правилно за златните си бижута и да имате реалистични очаквания за външния им вид.

Химичната причина за „неразрушимия“ блясък

Комбинацията от ниска реактивност към кислород и вода, висок положителен редукционен потенциал и липса на желязо прави златото устойчиво на корозия в ежедневни условия. Само крайни среди като царска вода или силно окислителни потенциали могат да го разтворят. Затова археологически находки от злато често се намират в удивително добро състояние дори след векове.

Златото се цени не само заради красотата си, но и заради изключителната си устойчивост. То не ръждясва, защото не съдържа желязо и почти не реагира с кислород и вода. В ежедневието това означава, че златните предмети могат да запазят вида си десетилетия наред. Единственото, което може да се промени, е повърхността на сплавите, но самото злато остава непроменено.

