Цената на златото продължава да чупи рекорди

Цената на златото отбеляза нов исторически максимум и днес на фона на от отслабването на щатския долар и понижението на доходността на американските държавни облигации. Пазарите залагат на предстоящо понижение на основната лихва от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ, което засили интереса към благородния метал като защита срещу инфлацията, което предизвика поредица от търговски сесии, в които благородният метал отчита рекордни стойности, предаде Ройтерс.

Тази сутрин спот цената на златото се покачи с 0,2 на сто до 3642,09 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3659,10 долара.

Фючърсите на златото с доставка през декември нараснаха с 0,1 на сто до 3682,10 долара за тройунция.

Слабите данни за пазара на труда в САЩ за август – включително рязко забавяне на ръста в заетостта и увеличение на безработицата до почти 4-годишен връх от 4,3 на сто – засилиха спекулациите за намаление на лихвите още на септемврийското заседание на Фед.

По-ниските лихви обикновено отслабват долара и доходността на облигациите, което повишава привлекателността на златото, тъй като то не носи лихва. Индексът на щатския долар се понижи до близо 7-седмично дъно спрямо кошница от основни валути, а доходността на 10-годишните американски държавни облигации спадна до най-ниско ниво от пет месеца.

