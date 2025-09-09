Войната в Украйна:

Цената на златото продължава да чупи рекорди

09 септември 2025, 12:00 часа 364 прочитания 0 коментара
Цената на златото продължава да чупи рекорди

Цената на златото отбеляза нов исторически максимум и днес на фона на от отслабването на щатския долар и понижението на доходността на американските държавни облигации. Пазарите залагат на предстоящо понижение на основната лихва от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ, което засили интереса към благородния метал като защита срещу инфлацията, което предизвика поредица от търговски сесии, в които благородният метал отчита рекордни стойности, предаде Ройтерс.

Тази сутрин спот цената на златото се покачи с 0,2 на сто до 3642,09 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3659,10 долара.

Още: Цената на златото счупи нов рекорд

Фючърсите на златото с доставка през декември нараснаха с 0,1 на сто до 3682,10 долара за тройунция.

Слабите данни за пазара на труда в САЩ за август – включително рязко забавяне на ръста в заетостта и увеличение на безработицата до почти 4-годишен връх от 4,3 на сто – засилиха спекулациите за намаление на лихвите още на септемврийското заседание на Фед.

По-ниските лихви обикновено отслабват долара и доходността на облигациите, което повишава привлекателността на златото, тъй като то не носи лихва. Индексът на щатския долар се понижи до близо 7-седмично дъно спрямо кошница от основни валути, а доходността на 10-годишните американски държавни облигации спадна до най-ниско ниво от пет месеца.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Цената на среброто е невиждана от 14 години

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Лихви злато благородни метали цена на златото информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес