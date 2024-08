Защото дъвче прекалено много: Куче подпали къща (ВИДЕО)

Горещото лято в България доведе до множество пожари и куп предупреждения към хората да са внимателни и отговорни. Предупрежденията изобщо не са излишни, предвид и поредни много тъжни данни що се отнася до това колко съвестни сме по темата: Небрежни и безотговорни: Българите са втори по палене на пожари в Европа за 2024 г.

В САЩ обаче човешка безотговорност, съчетана с животинско любопитство, доведе до това да изгори цяла къща. Охранителна камера е записала целия развой на събитията - а той започва с това, че симпатично куче си лежи на матрак и дъвче зарядно. Оттам-насетне - видеото е показателно:

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

In the US, a dog burned down a house because it was chewing on a power bank



The dog chewed the portable lithium-ion battery - the device exploded, and a fire broke out in the house. The dogs managed to escape and were not injured. pic.twitter.com/pxodVck58x