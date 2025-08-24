Златната резерва Кирил Десподов влезе и вкара след секунди, за да донесе победата на ПАОК

Капитанът на националния отбор по футбол на България - Кирил Десподов, се превърна в златна резерва за своя ПАОК при победата с минималното 1:0 над АЕЛ Ларис в двубой от първия кръг на гръцкото първенство. Родното крило влезе в игра на почивката и в рамките на 120 секунди отбеляза единственото попадение в срещата. Бившият състезател на ЦСКА и Лудогорец се възползва от добро подаване на Андрия Живкович.

Десподов - герой за ПАОК

Десподов почти през цялата лятна подготовка лекува странна травма в областта на седалищния мускул, но това не му попречи да се завърне ударно на терена. На почивката старши треньорът Разван Луческу го пусна в игра за сметка на Хацидис. В 47-ата минута капитанът Живкович открадна топката на левия фланг и пусна пас по земя към Десподов, който с по-неудобния си ляв крак завърши атаката за 0:1. До края "двуглавите орли" удържаха преднината за първа победа за сезона. В следващия кръг съставът от Солун отново домакинства на "Тумба" срещу Атромитос.

Иначе в края на юли ПАОК излезе с официално съобщение за българското крило, в което информира, че тестовете на ядрено-магнитен резонанс са показали наличие на лека контузия в седалището. Това наложи отсъствие на Кирил Десподов от около месец. Той имаше проблем и в края на последния сезон. Заради тогавашната травма не взе участие в контролите на националния тим срещу Кипър (2:2) и Гърция (0:4).

Наскоро обаче попадна сред избраниците на Илиан Илиев за световната квалификация с Испания (подробности четете в линка).