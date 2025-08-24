Керкез след болезнената загуба: Това бе най-добрият мач на моя ЦСКА! Чувствам напрежение, но трябва време

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез даде своето мнение след болезнената загуба на "армейците" от ЦСКА 1948 в двубой от шестия кръг на Първа лига. Въпреки петия пореден мач без победа специалистът смята, че това е най-добрата среща на "червените" от Борисовата градина. Наставникът на столичния гранд призна за напрежението, което усеща, но алармира за пореден път и за нуждата от време.

Керкез помоли феновете на ЦСКА за извинение

"Първо искам да кажа, че този мач е по-добър от всички с тази енергия и всичко, което направихме първото полувреме. Извинявам се на феновете, специално за загубата в този мач. Днес бяхме по-близо до отбора, който искам да бъдем във всеки мач. В края гостите имаха няколко шанса. През първото полувреме две малки грешки, един гол. Преди това много шутове, много шансове. Жал ми е за момчетата. На добър път сме, знаем, че когато няма резултати, е много трудно", започна Керкез след загубата на ЦСКА от ЦСКА 1948.

"Трябва да вкарваме голове. Всички видяхте, че днес имаше повече енергия, добри комбинации. Мисля, че заслужавахме победата на 100 %. Когато не вкараш гол, така се случва", продължи той. "Аз усещам напрежение, защото няма победи. Когато се прави нещо ново, когато трябва всичко да се смени, трябва време. Знам, че феновете са разочаровани. И аз съм разочаровам, футболистите също", призна специалистът.

"На добър път сме. Има много пример за много отбори, които са се нуждаели от повече време. Аз съм сигурен, че ЦСКА ще бъде. Трудно е. Когато всичко даваме всичко. Сигурно до този момент не съм имал по-труден момент. Когато всичко е добро, няма какво да научиш", смята треньорът на ЦСКА.

