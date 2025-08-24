Войната в Украйна:

Почина любим актьор от сериала "Семейство Сопрано"

Една от големите звезди на сериала "Семейство Сопрано" - Джери Адлър, ветеранът от Бродуей, който е работил като сценичен мениджър в оригиналната постановка на "Моята прекрасна лейди", преди да участва в сериали като "Семейство Сопрано", "Добрата съпруга" и "Спаси ме", е починал в събота, 23 август, в Ню Йорк, съобщи негов публицист. Той беше на 96 години, съобщава "The Hollywood Reporter".

Кой е Джери Адлър

Роден в Бруклин, Адлър не става актьор до началото на 60-те години, въпреки че е роднина на известната актриса и учителка по актьорско майсторство Стела Адлър. Адлър играе ролята на Херман "Хеш" Рабкин, съветник на мафиотския бос Тони, изигран от Джеймс Гандолфини, в сериала "Семейство Сопрано" на HBO. Той също така беше грубият партньор в адвокатската кантора Хауърд Лайман в сериала "Добрата съпруга" на CBS, а в "Спаси ме" на FX се появява като шефа на пожарната станция в Ню Йорк Сидни Файнберг. Зрителите познават Адлър и като равин Алън Шулман в "Северно изложение" на CBS, като майстора г-н Уикър в "Луд по теб" на NBC и като Моше и бащата на Маура Пфеферман, изиграна от Джефри Тамбор, в "Прозрачен" на Amazon. Той също така изигра ролята на оцелял от Холокоста в последния сезон на сериала "Брод Сити" на Comedy Central.

