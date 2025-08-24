И България поздрави Украйна за Деня на независимостта

Българският външен министър Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта, става ясно от профила му в платформата Х. "От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа в социалната мрежа Георгиев. Междувремено днес в Киев се проведоха тържества по случай Деня на независимостта, в който страната отбеляза обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 г. Канадският премиер Марк Карни участва в тържествата и застана до Зеленски в катедралата „Света София“

Кой още поздрави Украйна?

Александър Лукашенко, Си Дзинпин и Тръмп поздравиха Украйна по случай Деня на независимостта. 24 август е денят, в който украинският парламент приема Декларацията за независимост през 1991 г.

"От все сърце желая на гражданите на Украйна да намерят собствен отговор на днешните предизвикателства. А на вашата многонационална страна - мирно небе, солидарност и наистина независимо развитие", се казва в поздравлението на Лукашенко.

Поздравление изпрати и президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Народът на Украйна има непоклатим дух, а куражът на вашата страна вдъхновява мнозина. В този важен ден знайте, че САЩ уважават вашата борба, почитат вашите жертви и вярват във вашето бъдеще като независима нация", написа американският президент.

Лидерът на Китайската народна република Си Дзинпин също поздрави украинците.