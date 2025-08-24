ЦСКА игра, но ЦСКА 1948 победи! Пременените "армейци" на Керкез са в топ 3 отзад напред в Първа лига

ЦСКА записа пети пореден мач без победа в Първа лига! Отборът на Душан Керкез, който заложи на 4 от новите попълнения и променена формация, отстъпи с минималното 0:1 пред ЦСКА 1948 в двубой от шестия кръг на родния елит. Единственото попадение в срещата реализира Мамаду Диало в 37-ата минута. На Националния стадион "Васил Левски" домакините тотално надиграха противника, но пропиляха куп шансове. ЦСКА остава с 3 точки на 14-ата позиция, докато ЦСКА 1948 е трети с 13 пункта.

Кризата на ЦСКА при Керкез продължава!

Домакините стартираха много по-силно мача. Сегер получи на фланга и финтира бранител, за да намери Питас. Ударът на кипъреца обаче бе отразен от Маринов. Последва шут на Ето'о от дистанция, който мина опасно близо до целта. В 11-ата минута нов шут на Йоанис Питас не сполучи заради намеса на противниковия страж.

Гол от нищото за ЦСКА 1948

Гостите отвърнаха с удар на Диало, с който Бусато се справи. В средата на полувремето шут от фал на новото попълнение на ЦСКА Жордао излезе в аут. Възпитаниците на Керкез продължаваха да натискат, но противно на логичното в 37-ата минута Масиел центрира към Мамаду Диало, който засече с глава не от най-близкото възможно разстояние, за да преодолее Бусато за 0:1.

Още пропуски и греда за ЦСКА

През втората част статуквото се съхрани. "Армейците" доминираха, без обаче да отбележат. Питас за пореден път пробва Маринов, който се справи. Санянг пък се забави на чиста позиция и пропиля шанс. В 57-ата минута опит на Годой бе изчистен от голлинията, а след секунди Сегер разтресе гредата. Опасните нападения валяха за ЦСКА, но и оголваха задните позиции. В 66-ата минута Бусато трябваше да се намесва.

Четвърт час преди да изтече редовното време Теодор Иванов стреля над целта от непосредствена близост. В заключителните секунди Франко пропусна сам срещу Бусато.

