Велик български тим, изпаднал в криза, направи геройско реми във Втора лига! Янтра продължава впечатляваща серия

Етър Велико Търново спечели точка срещу Миньор Перник в двубой от петия кръг на Втора лига. Двата тима завършиха 0:0, но "болярите" останаха с човек по-малко в 29-ата минута заради директен червен картон на Атанас Атанасов. "Чуковете" имат четири точки в актива си и заема 10-ото място. Етър, с новия старши треньор в лицето на Иван Иванов, е с един пункт по-малко и е 14-и в таблицата.

Етър и Миньор не се победиха

Още в 12-ата минута домакините от Перник можеха да излязат напред в резултата. След изпълнение на корнер Павлин Чиликов стреля с глава, Никола Виденов спаси, а при добавката Йордан Йорданов уцели страничната греда от 7-8 метра. В 29-ата минута гостите останаха с човек по-малко, защото Атанас Атанасов спъна откъсващия се напред Данило Терасенко.

От този момент нататък играчите на Иван Иванов се прибраха, а "чуковете" не създадоха почти нищо до самия край. Дори Иван Гошев се наложи да се намесва при едно контранападаение на „виолетовите“. В 88-мата минута Терасенков удари втора греда. Той проби отдясно, навлезе навътре и стреля, но не успя да порази целта.

В същото време Янтра постигна минимален успех с 1:0 над Марек. Габровци записаха втори пореден успех и пети пореден мач без загуба от началото на сезона. Единственото попадение реализира Денислав Ангелов, който засече центриране на Тони Иванов в 50-ата минута. "Ковачите" събраха 9 пункта и заемат четвъртото място в класирането. Марек от своя страна е девети с пет точки.

ОЩЕ: ЦСКА игра, но ЦСКА 1948 победи! Пременените "армейци" на Керкез са в топ 3 отзад напред в Първа лига