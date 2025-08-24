Войната в Украйна:

Велик български тим, изпаднал в криза, направи геройско реми във Втора лига! Янтра продължава впечатляваща серия

24 август 2025, 22:55 часа 168 прочитания 0 коментара
Велик български тим, изпаднал в криза, направи геройско реми във Втора лига! Янтра продължава впечатляваща серия

Етър Велико Търново спечели точка срещу Миньор Перник в двубой от петия кръг на Втора лига. Двата тима завършиха 0:0, но "болярите" останаха с човек по-малко в 29-ата минута заради директен червен картон на Атанас Атанасов. "Чуковете" имат четири точки в актива си и заема 10-ото място. Етър, с новия старши треньор в лицето на Иван Иванов, е с един пункт по-малко и е 14-и в таблицата.

Етър и Миньор не се победиха

Още в 12-ата минута домакините от Перник можеха да излязат напред в резултата. След изпълнение на корнер Павлин Чиликов стреля с глава, Никола Виденов спаси, а при добавката Йордан Йорданов уцели страничната греда от 7-8 метра. В 29-ата минута гостите останаха с човек по-малко, защото Атанас Атанасов спъна откъсващия се напред Данило Терасенко.

Окачените бутонки

От този момент нататък играчите на Иван Иванов се прибраха, а "чуковете" не създадоха почти нищо до самия край. Дори Иван Гошев се наложи да се намесва при едно контранападаение на „виолетовите“. В 88-мата минута Терасенков удари втора греда. Той проби отдясно, навлезе навътре и стреля, но не успя да порази целта.

В същото време Янтра постигна минимален успех с 1:0 над Марек. Габровци записаха втори пореден успех и пети пореден мач без загуба от началото на сезона. Единственото попадение реализира Денислав Ангелов, който засече центриране на Тони Иванов в 50-ата минута. "Ковачите" събраха 9 пункта и заемат четвъртото място в класирането. Марек от своя страна е девети с пет точки.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА игра, но ЦСКА 1948 победи! Пременените "армейци" на Керкез са в топ 3 отзад напред в Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Янтра Миньор Перник Марек Втора лига Етър Велико Търново
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес