Близо 3.5 млн. евро седмично губят българските превозвачи от гръцката фермерска блокада

Загубите за българските превозвачи от гръцката фермерска блокада възлизат на около 3.5 млн. евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада. Това каза Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър в ефира на Нова телевизия. Тя настоя премиерът в оставка Росен Желязков незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата.

ОЩЕ: С министри, но без протестиращи: Спешна среща на Мицотакис заради гръцките фермери

По информация на транспортния сектор се очаква Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили, за период от 48 часа без прекъсване. "Държавата трябва да реагира още днес", категорична е Лалова.

По думите ѝ няма ясен график или предварително обявена причина за затварянето, както и информация кога ще бъдат предприети мерки за нормализиране на ситуацията.

ОЩЕ: Очакват се нови блокади на границата с Гърция: Фермерите засилват мобилизацията си

Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. "Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни", подчерта Лалова.

Припомняме, че повече от три седмици Гърция е затворила всички свои гранични пунктове, което блокира движението на стоки и превозни средства.