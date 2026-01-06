Лайфстайл:

Близо 3.5 млн. евро седмично губят българските превозвачи от гръцката фермерска блокада

06 януари 2026, 08:18 часа 168 прочитания 0 коментара
Близо 3.5 млн. евро седмично губят българските превозвачи от гръцката фермерска блокада

Загубите за българските превозвачи от гръцката фермерска блокада възлизат на около 3.5 млн. евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада. Това каза Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър в ефира на Нова телевизия. Тя настоя премиерът в оставка Росен Желязков незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата.

ОЩЕ: С министри, но без протестиращи: Спешна среща на Мицотакис заради гръцките фермери

По информация на транспортния сектор се очаква Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили, за период от 48 часа без прекъсване. "Държавата трябва да реагира още днес", категорична е Лалова. 

По думите ѝ няма ясен график или предварително обявена причина за затварянето, както и информация кога ще бъдат предприети мерки за нормализиране на ситуацията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Очакват се нови блокади на границата с Гърция: Фермерите засилват мобилизацията си

Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. "Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни", подчерта Лалова.

Припомняме, че повече от три седмици Гърция е затворила всички свои гранични пунктове, което блокира движението на стоки и превозни средства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Граница Гърция превозвачи гръцки фермери
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес