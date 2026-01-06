Любопитно:

НАП има ресурс: Предвиждат се 400 проверки на ден заради еврото

"Направена е една много стройна и много добра организация. Знаете, че по-голяма част от проверките са съвместни между КЗП и НАП - НАП разполага с изключително голям ресурс. Предвиждат се 400 проверки на ден", каза в сутрешния блок на бТВ заместник-министърът на финансите Методи Методиев във връзка с въвеждането на еврото в България. Той смята, че преходът от лев към евро става плавно и отчете, че първите дни са преминали без съществени затруднения както за гражданите, така и за бизнеса, но и за самите институции. 

Според него е необходима една адаптация, към която трябва да проявим една толерантност. 

Спорадични проблеми с еврото

Заместник-министърът уточни, че е констатирал някои спорадични затруднения.

"Те бяха най-вече от оперативен характер, било то някъде недостатъчно наличност на дребни купюри и монети. Институциите бързо и ефективно реагират на тях", добави още Методиев. Той посочи, че дори без въвеждането на еврото винаги някъде е имало проблем с банков терминал.

"Там, където има някакви проблеми, имаме отворени комуникационни канали, затова беше създаден Координационният център", добави още заместник-министърът.

Удължителен бюджет в еврозоната

Методиев обърна внимание, че бюджетът не е бил приет във вида, в който е предложен от Министерство на финансите. "Влязохме с така наречения удължителен закон, но това по никакъв начин няма да попречи на процеса на приемане на еврото. Това нещо сме го правили и предходни години", каза Методиев.

На въпрос какви са рисковете от липсата на редовна власт, той уточни, че няма рискове по линия на еврозоната и изпълнение на еврото, но винаги е добре, когато има едно правителство и когато има нов кабинет да има нов бюджет, защото той не е просто една сметка или минус, а въпрос на политики и визия. ОЩЕ: Да плащаме в евро и ако има ръст на цените – да сигнализираме: Полезни съвети

