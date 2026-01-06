Любопитно:

Основен играч преговаря с Левски за нов договор

06 януари 2026, 08:39 часа 216 прочитания 0 коментара

Левият защитник Майкон е сред основните играчи на Левски през сезона. Той беше титуляр в почти всички срещи от първия полусезон, като не влезе в игра само в два мача. Освен, че е стабилен в защита, бразилецът е и много полезен в нападение. Естествено, добрата му игра привлече вниманието на големи клубове и те започнаха да пращат оферти към Левски. Но Майкон участва в подкаста „Quilombo Retiro“, където разкри, че вече преговаря за нов договор със „сините“.

Майкон: „Представителят на Левски ме хареса“

В подкаста защитникът говори за пътя си във футбола, как е преминал в Левски и какво иска за бъдещето си. Също така, той разказа за някои любопитни истории от живота си в България. Ето какво каза Майкон: „Офертата от Левски дойде веднага след мача срещу Фламего, когато бях в Нова Игуасу. Тогава пристигна скаут на клуба, който бе придружаван от човек, който помага по трансферите от Бразилия в България (б.р. визира Джери Перейра). Представителят на Левски ме хареса. Каза го на клуба и оттам всичко стана.

Майкон

„Разговорите за нов договор са в ход“

Гледаха ме в един мач, харесаха ме и всичко стана. Преди това не знаех. Разбрах след мача. Договорът ми с клуба е за още година и половина е. До юни 2027-а е и разговорите за нов договор са в ход“. От началото на сезона Майкон е изиграл 26 мача във всички турнири за Левски, като освен страхотната си игра в защита, показа много добри включвания в атака. Той вкара 4 гола и даде 5 асистенции.

Николай Илиев
