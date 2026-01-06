Думите от заглавието са на американския министър на войната (през 2025 година официално американското министерство на отбраната беше прекръстено на министерство на войната) Пийт Хегсет.

Хегсет подчерта, че при операцията във венецуелската столица Каракас е бил заловен Николас Мадуро без да бъде убит нито един американски войник.

U.S. War Secretary Pete Hegseth commented on the raid in Venezuela, highlighting the weakness of Russian air defenses: “Three nights ago, nearly 200 of our finest Americans went into the heart of Caracas. Looks like the Russian air defense system didn’t perform so well, did it?” pic.twitter.com/h9yi568b4X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026

Подигравката на висш американски държавен служител в лицето на Хегсет спрямо Русия не е първата по темата "Венецуела", припомнете си: Рубио се подигра на Русия за Венецуела. Шойгу има медал, че пази Мадуро - да го върне (ВИДЕО и СНИМКИ)

По-рано, украинският о.з. полковник Константин Машовец направи кратък анализ, напомняйки следното - на хартия Венецуела имаше една от най-добре ешелонираните ПВО в Латинска Америка, а именно:

20-22 изтребителя Су-30МКВ

към 10 изтребителя F-16 (стари, но поне половината в добро състояние)

2 зенитни ракетни дивизии, разполагащи с руски комплекси С-300 и "Бук"

над 10 зенитно-ракетни комплекса "Тор"

близо 250 единици портативни ракетни системи, много от които внесени от Русия в последните месеци.

около 260 зенитни 40-мм оръдия и то шведски, Bofors L70

18 ракетни системи за залпов огън, подпомагани включително с китайски радари JYL-1 и JY-11B

