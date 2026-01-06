Спорт:

Когато 200 от нашите най-добри войници влязоха в Каракас, изглежда руските ПВО системи не работеха толкова добре

Думите от заглавието са на американския министър на войната (през 2025 година официално американското министерство на отбраната беше прекръстено на министерство на войната) Пийт Хегсет.

Хегсет подчерта, че при операцията във венецуелската столица Каракас е бил заловен Николас Мадуро без да бъде убит нито един американски войник.

Подигравката на висш американски държавен служител в лицето на Хегсет спрямо Русия не е първата по темата "Венецуела", припомнете си: Рубио се подигра на Русия за Венецуела. Шойгу има медал, че пази Мадуро - да го върне (ВИДЕО и СНИМКИ)

По-рано, украинският о.з. полковник Константин Машовец направи кратък анализ, напомняйки следното - на хартия Венецуела имаше една от най-добре ешелонираните ПВО в Латинска Америка, а именно:

  • 20-22 изтребителя Су-30МКВ
  • към 10 изтребителя F-16 (стари, но поне половината в добро състояние)
  • 2 зенитни ракетни дивизии, разполагащи с руски комплекси С-300 и "Бук"
  • над 10 зенитно-ракетни комплекса "Тор"
  • близо 250 единици портативни ракетни системи, много от които внесени от Русия в последните месеци.
  • около 260 зенитни 40-мм оръдия и то шведски, Bofors L70
  • 18 ракетни системи за залпов огън, подпомагани включително с китайски радари JYL-1 и JY-11B

И по-зле ще става: Тръмп е като Путин - ЕС да се стяга, защото няма време

 

Ивайло Ачев
