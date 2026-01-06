Етнолог обясни защо е важно да замръзне кръстът на Богоявление

"Хубаво е да замръзне кръстът. Ако е студено и кръстът замръзне - това е свързано с истинско здраве и една плодородна година", каза в сутрешния блок на бТВ д-р Анелия Овнарска - Милушева по повдод народните вярвания за Богоявление, като поясни, че при ваденето на кръста говорим за християнски празник и за триединство. От думите й стана ясно, че кръстът присъства неминуемо в живота на хората не само като икона и връзка с християнството, но и като знак за слънцето и кръстосването на ветровете.

Тя обясни, че около Богоявление наблюдаваме цикъл от три дни, който започва на 5, 6, 7 и продължава даже на 8 януари. "Това са така наречените Водици.

"Поверието в тези дни е свързано с почитта към водата, с желанието да се привнесе здраве в живота на хората и благоденствие през годината. Водата е животворяща", обясни етнологът.

Милушева продължи, че на Йордановден обредно се къпят мъжете, дори мъжките рожби и младите мъже, които са встъпили в брак. На следващия ден се къпят младите невести, а на 8 януари идва времето на бабите - акушерки.

Леденото хоро в Калофер

Етнологът поясни, че в традиционната ни култура такова танцуване във водата, каквото е леденото хоро в Калофер, не е случвал.

В миналото обаче подхождането към водата е било ритуално-обредно. "Самото къпане е имало различен смисъл от това, което виждаме в Калофер. Но така или иначе този празник привдлича много хора", каза тя. Милушева обърна внимание, че в леденото хоро даже вкарва гайди и музикални инструменти във водата, т.е вдига голям шум.

В студиото беше и проф. Георги Рачев, който каза, че изцяло подкрепя леденото хоро в Калофер и просто се възхищава, тъй като успял да види млади момичета, жени, мъже и които са отишли там точно за това.

"Те не са организирани, те со дошли спонтанно, защото дълбоко в себе си вярват, че ще бъдат здрави да натопят крачетата. Аз съм израснал 33 години при социализма, тогава нищо нашенско, ние знаехме за съветската страна песни повече, отколкото за нашите собствени традиции", смята професорът. ОЩЕ: Утре е Богоявление: Какво вещаят древните поличби за здраве и късмет