Любопитно:

"Нямам корупционни помисли": Богдана Панайотова е минала през детектор на лъжата

06 януари 2026, 09:03 часа 429 прочитания 0 коментара
"Нямам корупционни помисли": Богдана Панайотова е минала през детектор на лъжата

"Минах през детектор на лъжата, за да се докажат моите лоялност, почтеност и некорупционни помисли. Не е много сериозно това, което се случи, но той държеше на това и аз се съгласих. Резултатите той ги има, той знаеше, че аз съм лоялна и че това, което съм заявила, ще го изпълня и детекторът му го потвърди", каза в сутрешния блок на бТВ Богдана Панайотова, която подаде оставка вчера като главен архитект на София. Оставката й бе поискана преди известно време, а преди коледните празници към нея бяха отправени обвинения за лъжа и непрофесионализъм. 

Защо сега подава оставка?

Тя поясни, че сега е подала оставка, защото тогава й е бил първият работен ден за тази година. 

"Бях в болница и в болнични. Изчаках дали все пак ще има някакаква среща, която и аз пожелах. Беше редно да ми се обясни какви са мотивите за това или просто е някакво желание. Такава среща не се осъществи, не чух основателни мотиви. Нормалното и достойно мое поведение беше в този момент да си подавам аз оставката по мои мотиви", каза Панайотова. ОЩЕ: С обвинения в лъжа и непрофесионализъм: Столична община поиска оставката на главния архитект

Тя посочи, че е повярвала на кмета Терзиев и за това се е кандидатирала за позицията главен архитект. "Тази споделена визия  - сега я няма. То не е споделено това, което беше в моите представи за администрация - за създаване на правила за липса на корупционен риск. Там бях стопирана", посочи Панайотова. 

Небостъргачът в София

Тя коментира и въпроса с небостъргача в София, като посочи, че е настоявала за градоустройство, въпреки несъгласието на общински съвет. 

Връзки с Пеевски

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Панайотова обясни не е познавала Делян Пеевски, не го познава и в момента лично.

"Няма как да бъде обвързана с когото и да е, само защото съм родена в Хасково и съм била главен архиктект на Хасково в период от 5 години до 2003 г. Тогава не е имало "Ново начало", добави Панайотова. ОЩЕ: "Загубих битката": Арх. Богдана Панайотова каза защо хвърли оставка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Столична община главен архитект детектор на лъжата Васил Терзиев Богдана Панайотова
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес