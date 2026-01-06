"Нямам корупционни помисли": Богдана Панайотова е минала през детектор на лъжата

"Минах през детектор на лъжата, за да се докажат моите лоялност, почтеност и некорупционни помисли. Не е много сериозно това, което се случи, но той държеше на това и аз се съгласих. Резултатите той ги има, той знаеше, че аз съм лоялна и че това, което съм заявила, ще го изпълня и детекторът му го потвърди", каза в сутрешния блок на бТВ Богдана Панайотова, която подаде оставка вчера като главен архитект на София. Оставката й бе поискана преди известно време, а преди коледните празници към нея бяха отправени обвинения за лъжа и непрофесионализъм.

Защо сега подава оставка?

Тя поясни, че сега е подала оставка, защото тогава й е бил първият работен ден за тази година.

"Бях в болница и в болнични. Изчаках дали все пак ще има някакаква среща, която и аз пожелах. Беше редно да ми се обясни какви са мотивите за това или просто е някакво желание. Такава среща не се осъществи, не чух основателни мотиви. Нормалното и достойно мое поведение беше в този момент да си подавам аз оставката по мои мотиви", каза Панайотова. ОЩЕ: С обвинения в лъжа и непрофесионализъм: Столична община поиска оставката на главния архитект

Тя посочи, че е повярвала на кмета Терзиев и за това се е кандидатирала за позицията главен архитект. "Тази споделена визия - сега я няма. То не е споделено това, което беше в моите представи за администрация - за създаване на правила за липса на корупционен риск. Там бях стопирана", посочи Панайотова.

Небостъргачът в София

Тя коментира и въпроса с небостъргача в София, като посочи, че е настоявала за градоустройство, въпреки несъгласието на общински съвет.

Връзки с Пеевски

Панайотова обясни не е познавала Делян Пеевски, не го познава и в момента лично.

"Няма как да бъде обвързана с когото и да е, само защото съм родена в Хасково и съм била главен архиктект на Хасково в период от 5 години до 2003 г. Тогава не е имало "Ново начало", добави Панайотова. ОЩЕ: "Загубих битката": Арх. Богдана Панайотова каза защо хвърли оставка