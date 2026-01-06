Американците разделени в подкрепата си за операцията срещу Мадуро, не искат САЩ да управлява Венецуела

Американското общество е поляризирано и разделено поравно в одобрение, неодобрението и липсата на мнение по отношение на рейда, който Вашингтон предприе във Венецуела срещу президента на страната Николас Мадуро.

1/3 от американците (33%) са изразили подкрепа за военната операция на САЩ по свалянето от власт на Мадуро, сочи ново проучване.

Също толкова хора - 1/3 от американците (34%) пък са на обратното мнение - че не подкрепят залавянето му. Останалата съизмерима част от анкетираните (33%) нямат мнение относно атаката в събота, сочи анкета на Ройтерс/Ипсос .

Проучването установи, че американците са рязко разделени по партийни линии относно решението на администрацията на Тръмп да залови Мадуро и съпругата му. Поддръжниците на Републиканската партия на президента са много по-склонни да подкрепят военната операция, като 65% са "за", в сравнение с 11% от демократите и 23% от независимите.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по обвиненията в трафик на наркотици във федералния съд в Манхатън в понеделник, като сваленият лидер заяви по време на явяването си в съда, че е бил "отвлечен" от родината си. В обвинителен акт, разпечатан в събота, прокурорите твърдят, че Мадуро "стои начело на корумпирано, незаконно правителство, което в продължение на десетилетия използва властта си, за да защитава и насърчава незаконна дейност, включително трафик на наркотици".

Американците са против контрол над Венецуела

Анкетата разкри също, че мнозинството американци и от двете партии се притесняват, че САЩ ще прекалят с намесата си в южноамериканската страна след атаката. Цели 72% се притесняват от това.

Президентът Доналд Тръмп заяви в събота, че САЩ ще управляват Венецуела, докато не се осъществи подходяща смяна на ръководството, добавяйки, че администрацията му "не се страхува от нападения на място".

Източник: Getty Images

По въпроса кой трябва да управлява Венецуела, повечето американци отговарят, че са против това Вашингтон да поеме контрола над страната.

43% не искат Вашингтон да управлява Венецуела, докато в Каракас не бъде установено ново правителство. 34% са "за", а 20% не могат да преценят.

Според анкетата американците са също така против разполагането на американски войски във Венецуела – 47% срещу 30%.

Повече американци се противопоставят и на това администрацията на Тръмп да поеме контрола над нефтените находища на Венецуела, като 46% са против идеята, а 30% са "за".

Агресивният тон на Тръмп

В неделя Тръмп защити решението на администрацията си и заплаши да предприеме подобни действия срещу Куба, Колумбия и Гренландия. Редица експерти възприеха тези заплахи като засилване на агресивната позиция на властта във Вашингтон спрямо други страни в Западното полукълбо.

Регионалното господство обаче е цел, която не се радва на широка подкрепа сред обикновените американци. Само 43% от републиканците подкрепят външна политика, фокусирана върху "доминиране в Западното полукълбо", а 19% са против.

Рейтингът на одобрение за Тръмп обаче се покачи до 42% в анкетата в сравнение с 39% миналия месец.