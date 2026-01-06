Лайфстайл:

Американците разделени в подкрепата си за операцията срещу Мадуро, не искат САЩ да управлява Венецуела

06 януари 2026, 09:09 часа 371 прочитания 0 коментара
Американците разделени в подкрепата си за операцията срещу Мадуро, не искат САЩ да управлява Венецуела

Американското общество е поляризирано и разделено поравно в одобрение, неодобрението и липсата на мнение по отношение на рейда, който Вашингтон предприе във Венецуела срещу президента на страната Николас Мадуро.

1/3 от американците (33%) са изразили подкрепа за военната операция на САЩ по свалянето от власт на Мадуро, сочи ново проучване.

Също толкова хора - 1/3 от американците (34%) пък са на обратното мнение - че не подкрепят залавянето му. Останалата съизмерима част от анкетираните (33%) нямат мнение относно атаката в събота, сочи анкета на Ройтерс/Ипсос .

Още: Специалист по сложни дела ръководи делото срещу Мадуро

Проучването установи, че американците са рязко разделени по партийни линии относно решението на администрацията на Тръмп да залови Мадуро и съпругата му. Поддръжниците на Републиканската партия на президента са много по-склонни да подкрепят военната операция, като 65% са "за", в сравнение с 11% от демократите и 23% от независимите.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по обвиненията в трафик на наркотици във федералния съд в Манхатън в понеделник, като сваленият лидер заяви по време на явяването си в съда, че е бил "отвлечен" от родината си. В обвинителен акт, разпечатан в събота, прокурорите твърдят, че Мадуро "стои начело на корумпирано, незаконно правителство, което в продължение на десетилетия използва властта си, за да защитава и насърчава незаконна дейност, включително трафик на наркотици".

Американците са против контрол над Венецуела

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Анкетата разкри също, че мнозинството американци и от двете партии се притесняват, че САЩ ще прекалят с намесата си в южноамериканската страна след атаката. Цели 72% се притесняват от това.

Още: Венецуела търси помощниците на американската операция срещу Мадуро

Президентът Доналд Тръмп заяви в събота, че САЩ ще управляват Венецуела, докато не се осъществи подходяща смяна на ръководството, добавяйки, че администрацията му "не се страхува от нападения на място".

Източник: Getty Images

По въпроса кой трябва да управлява Венецуела, повечето американци отговарят, че са против това Вашингтон да поеме контрола над страната.

43% не искат Вашингтон да управлява Венецуела, докато в Каракас не бъде установено ново правителство. 34% са "за", а 20% не могат да преценят.

Според анкетата американците са също така против разполагането на американски войски във Венецуела – 47% срещу 30%.

Още: "Не си играйте игрички с Тръмп": Държавният департамент на САЩ с предупреждение

Повече американци се противопоставят и на това администрацията на Тръмп да поеме контрола над нефтените находища на Венецуела, като 46% са против идеята, а 30% са "за".

Агресивният тон на Тръмп

В неделя Тръмп защити решението на администрацията си и заплаши да предприеме подобни действия срещу Куба, Колумбия и Гренландия. Редица експерти възприеха тези заплахи като засилване на агресивната позиция на властта във Вашингтон спрямо други страни в Западното полукълбо.

Регионалното господство обаче е цел, която не се радва на широка подкрепа сред обикновените американци. Само 43% от републиканците подкрепят външна политика, фокусирана върху "доминиране в Западното полукълбо", а 19% са против.

Още: Хегсет: Десетки кубински охранители на Мадуро са убити в Каракас, руските ПВО не работиха добре (ВИДЕО)

Рейтингът на одобрение за Тръмп обаче се покачи до 42% в анкетата в сравнение с 39% миналия месец.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Венецуела САЩ Николас Мадуро война Венецуела
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес