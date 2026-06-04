15 години след началото на дълговата криза: ЕС извади Гърция от черен списък

Европейският съюз (ЕС) извади Гърция от списъка на страните, които подлежат на макроикономическо наблюдение. Това се случва повече от 15 години след началото на дълговата криза за страната. Гърция представя най-бързия темп по намаляване на външния дълг в сравнение с другите европейски страни, коментираха по повод решението от Брюксел. Така страната приключва дълъг процес на строга финансова дисциплина и европейски контрол, започнал от 2010 година.

В резултат на мерките на кредиторите бяха намалени заплати и пенсии, премахнаха се плащанията на 13-та и 14-та заплата, увеличиха се чувствително данъците. Фалирали фирми оставиха хиляди хора безработни, а много млади и образовани гърци напуснаха страната.

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Електронен контрол върху приходите

В доклада на Европейската комисия се подчертава, че от голямо значение е електронният контрол върху приходите и ограничаване на данъчните измами.

Гърция вече има възможност да увеличи инвестициите в енергийна сигурност и стратегическа инфраструктура, казаха в коментари експерти.

Решението на Европейската комисия се разглежда като знак, че гръцката икономика вече не е риск за еврозоната.

На базата на това решение гръцките синдикати веднага поискаха от правителството повишение на заплатите и пенсиите.

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