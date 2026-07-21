Пазарите залагат на дипломацията: Петролът поевтиня въпреки ударите

Цените на петрола се понижиха леко във вторник, докато пазарите претегляха новините за усилията за преговори между САЩ и Иран на фона на размяна на нови удари между двете страни и заплахи за морска блокада на Саудитска Арабия от страна на йеменските хуси.

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Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 35 цента (или 0,4%) до 88,87 долара за барел, докато американският лек суров петрол (WTI) с доставка през септември остана без промяна на ниво от 82,47 долара за барел. И двата контракта се търгуваха под най-високите си нива от повече от месец насам, достигнати по време на предходната сесия.

Йеменските хуси, подкрепяни от Иран, заявиха в понеделник, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия, с което потенциално откриват нов фронт срещу САЩ във войната им с Иран и засилват заплахата за глобалните енергийни доставки и търговията извън района на Персийския залив.

"Заплахите за морска блокада на Саудитска Арабия от страна на хусите са значими, тъй като повишават риска от смущения при друг голям износител на петрол", коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Отделно от това, високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно прекратяване на огъня в опит да се спаси временно споразумение, подписано на 17 юни. Целта му е да проправи пътя към трайно споразумение за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари с удари на САЩ и Израел срещу Иран.

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Дипломатическите усилия последваха поредната нощ на удари от страна на САЩ по ирански градове и атаки на иранската Революционна гвардия срещу американски военни обекти в региона. По-късно в понеделник Централното командване на САЩ съобщи, че е започнало нова серия от удари срещу Иран.

"Цената на петрола вече отбеляза сериозен ръст и със сигурност има потенциал да се повиши отново. Въпреки това, в краткосрочен план разговорите за деескалация и мирни преговори, водени през нощта, изглежда ограничават възможността за поскъпване засега. Предстои да видим дали от тези мирни преговори ще произлезе нещо конкретно", отбеляза в свой анализ Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG.