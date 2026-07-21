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Скокът на цените за дялово разпределение на "Топлофикация София" влиза в полезрението на НАП

21 юли 2026, 10:53 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Скокът на цените за дялово разпределение на "Топлофикация София" влиза в полезрението на НАП

Писмо с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата „дялово разпределение“ за отоплителния сезон 2026/2027 г. за клиентите на „Топлофикация София“ е изпратил заместник-омбудсманът Мария Филипова до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов. Повод за сезирането е публикуваното на 16 юли съобщение на интернет страницата на топлофикационното дружество с новите цени за услугата. При сравнение с действащите тарифи за сезон 2025/2026 г. се установява значително увеличение на редица услуги, предоставяни от търговците за дялово разпределение.

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За клиентите на „Топлофикация София“, като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с 40,76%, цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода – с 37,30%, а цената за отчитане на топломер – с 31%.

В писмото се посочва още, че при останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените – с около 30% за клиентите на „Техем Сървисис“, с 21% за „Директ“, с 20% за „Нелбо“ и с 15% за „Далсия“.

В искането до НАП се обръща внимание на факта, че цените на услугата „дялово разпределение“ не са регулирани по смисъла на Закона за енергетиката и не се формират при условията на свободен пазар, а се договарят между топлопреносните предприятия и търговците за дялово разпределение. В същото време не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават увеличението на цените.

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„Тези цени са определени при пълна липса на прозрачност за потребителите, които са длъжни да ги заплащат“, категорична е Филипова. В писмото си тя отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец юни 2026 г. е 5,4%.

Заместник-омбудсманът сезира Националната агенция за приходите по компетентност по Закона за въвеждане на еврото в Република България за проверка на цените на услугата „дялово разпределение“ за сезон 2026/2027 г., договорени между топлопреносните предприятия и търговците.

От институцията подчертават, че цените на услугата засягат повече от половин милион български домакинства – потребители на топлинна енергия в сгради в режим на етажна собственост, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите.

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Омбудсман Топлофикация София Мария Филипова дялово разпределение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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