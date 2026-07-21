Евро парадоксът "богата държава - задлъжнели домакинства": Къде са българите и живеем ли над възможностите си

Картата на домакинския дълг в Европа разкрива изненадващо разделение между север и юг. Според принципния стереотип южните европейци живеят над възможностите си, докато северните европейци спестяват повече. Последните данни разказват съвсем различна картина обаче, пише Евронюз.

Най-задлъжнелите домакинства в Европейския съюз се намират именно в богатия север, а не в южните икономики, които обикновено се определят като най-уязвимите на континента. На този фон България е в групата на страните с ниско ниво на задлъжнялост на домакинствата.

През 2025 г. дългът на домакинствата в ЕС е бил 49,4% от БВП и 50,7% в еврозоната, според данни на Евростат, публикувани този месец. И двата показателя са спадали всяка година от 2020 г. насам, когато са били над 60%.

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Какво измерва дългът на домакинствата и защо е важен

Дългът на домакинствата включва задължения като ипотеки, потребителски заеми и други заеми, взети от домакинствата.

Изразяването на този дълг като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) позволява на икономистите да сравняват държави с различен размер, като свързват частните заеми с общия производствен продукт на икономиката.

Индикаторът не показва колко дължи всяко домакинство поотделно. Вместо това, той предоставя по-голяма картина на това колко задлъжнели са домакинствата спрямо националния доход.

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Така показател от 50% означава, че заемите на домакинствата са равни на половината от всичко, което страната произвежда за една година.

Високата задлъжнялост на домакинствата не е непременно проблем сама по себе си. Страните с развити ипотечни пазари, висок процент на собственост на жилища, финансирани чрез заеми, или сложни финансови системи често показват повишени коефициенти на задлъжнялост. Прекомерната задлъжнялост на домакинствата обаче може да засили икономическите спадове.

Европейската комисия посочва 55% от БВП като ниво, над което заемите на домакинствата започват да изглеждат като макроикономически риск, тъй като частният, а не публичният дълг е това, което исторически е тласкало икономиките към кредитни кризи.

Голямата финансова криза от 2008 г. започна именно в балансите на домакинствата, а не в тези на правителството.

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Парадоксът богати държави, а най-задлъжнели домакинства и мястото на България

Може би най-изненадващите данни са тези за разделението между север и юг в Европа.

7 държави от ЕС имат домакински дълг, надвишаващ 55% от БВП, и всяка една от тях се намира в Северна или Западна Европа. За разлика от това, Южна Европа, която в миналото беше свързвана с кризи на държавния дълг, има относително скромни домакински заеми.

Италианските домакинства дължат еквивалента на едва 35,9% от БВП, в сравнение с 38,0% в Гърция и 42,9% в Испания, което поставя и трите страни доста под средното за ЕС ниво.

Докато правителствата в Южна Европа са сред най-задлъжнелите на континента, домакинствата там са склонни да бъдат далеч по-консервативни кредитополучатели от тези в северната част на страната.

Така най-малко задлъжнели са домакинствата в Румъния (12,3%), следвани от тези в Унгария с 18,3% и тези в Латвия с 19,8%. В групата на спестовните държави с ниска задлъжнялост са още Литва с 23,6%, Ирландия с 23,9%, Словения с 24,8% и България с 28%.

Така България се нарежда на 8-о място по ниска задлъжнялост на домакинствата в Европа. Тя е и последната страна с под 30% домакински дълг.

На обратния полюс с внушителни проценти, са държавите от "богатата" Западна Европа.

Най-задлъжнелите откъм домакинства държави

Ето 10-те най-задлъжнели европейски страни по домакински дълг

10. Германия: 49,0%. Най-голямата икономика в Европа е близо до средното за ЕС, въпреки богатството си. Една от причините е необичайно ниският процент на собственост на жилища в Германия - само 46,7% през 2022 г., сред най-ниските в Европа. Големият пазар на наеми, сравнително достъпните наеми и липсата на данъчни облекчения върху лихвите по ипотеки исторически са намалили необходимостта домакинствата да теглят големи ипотеки.

9. Португалия: 53,9%. Дългът на домакинствата достигна около 171 милиарда евро до края на 2025 г., което е с 8,6% повече спрямо година по-рано, движен главно от ипотечно кредитиране на фона на едно от най-бързите увеличения на цените на жилищата в ЕС. Експозицията е от значение, тъй като над 90% от португалските ипотеки имат променливи или смесени лихвени проценти, обвързани с Euribor, което прави домакинствата особено чувствителни към промените в лихвените проценти на ЕЦБ.

8. Кипър: 54,2%. Централната банка на Кипър съобщава, че коефициентът на задлъжнялост на домакинствата е намалял с около 62% от декември 2016 г. Около 34% от дълга на домакинствата все още се състои от наследени необслужвани кредити, държани от компании за придобиване на кредити, и постепенно се разрешават.

7. Белгия: 56,4%. Около 43,1% от белгийските домакинства притежават жилището си с ипотека, което е много над средното за ЕС от 24,3%, като по-голямата част от нея е с фиксирана лихва. Националната банка на Белгия регистрира ръст на ипотечните кредити през 2025 г., като новите кредити са се увеличили до 40,7 милиарда евро от 31,7 милиарда евро година по-рано.

6. Франция: 59,5%. Френските ипотеки са предимно с фиксирана лихва, за разлика от Португалия или Испания, заемите с променлива лихва са рядкост, а отпускането на заеми е строго ограничено: кредитополучателите обикновено не могат да отделят повече от около една трета от нетния си доход за обслужване на дълга, в рамките на таван, който Банката на Франция определя месечно.

5. Люксембург: 60,5%. Тежестта е концентрирана. Ипотеките съставляват 90% от домакинския дълг, но почти половината от домакинствата в Люксембург нямат никакви дългове, а средното нетно богатство е било 676 000 евро през 2023 г.

4. Финландия: 62,9%. Движени почти изцяло от жилищно строителство, с финландски привкус. Жилищните заеми представляват около 63% от дълга на домакинствата, а при заемите от жилищни компании – дълг, поет от сградата, която купувачите наследяват – общият дял е около 75%. Финландската банка многократно е сигнализирала за нарастващото използване на тези заеми от жилищни компании и ги въвежда под по-строго регулиране, за да държи задлъжнялостта на домакинствата под контрол.

3. Швеция: 82,3%. Швеция остава една от най-зависимите от ипотеки икономики в Европа. Ипотеките с променлива лихва доминират на пазара, оставяйки домакинствата силно изложени на промени в лихвените проценти – уязвимост, подчертана по време на цикъла на затягане на ЕЦБ.

2. Дания: 84,1%. Датската национална банка и Европейската комисия отдавна сигнализират за високия брутен дълг като сигнал за опасност, като същевременно отбелязват, че той до голяма степен се компенсира от много значителни пенсионни спестявания и недвижими активи. Дългът на домакинствата като дял от разполагаемия доход, около 177% през 2024 г., остава сред най-високите в ЕС.

1. Нидерландия: 93,5%. Най-задлъжнелите домакинства в Европа, по замисъл. De Nederlandsche Bank казва, че холандският ипотечен дълг е толкова висок, „защото правителството прави заемането на пари за жилище привлекателно“ – облекчаване на лихвите по ипотеките плюс стандарти за заемане, които позволяват на купувачите да вземат заем, равен на пълната стойност на жилището, докато други страни го ограничават до 90% или по-малко. Това се компенсира от много големи пенсионни активи и високи нива на финансово богатство на домакинствата.