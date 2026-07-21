Рязко затягане на условията за кредитиране за бизнеса в еврозоната

ЕЦБ и ЕК констатират, че условията за банково кредитиране за бизнеса в еврозоната са се затегнали, като повече фирми отчитат нетно повишение на лихвите по кредити в сравнение с предишния кръг на проучването.

Това сочат заключенията от най-новото Проучване за достъпа на предприятията до финансиране (SAFE) на Европейската централна банка (EЦБ) и Европейската комисия, публикувано днес на страницата на ЕЦБ.

Проучването отразява възприятията на фирмите относно ценовите условия за финансиране, включително промените в банковите лихвени проценти и други разходи, свързани с кредитиране, като банкови такси, комисионни и др.

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По-високи лихви и по-голяма нужда от кредити

Рязко се е увеличил делът на фирмите в еврозоната, които отчитат по-високи лихвени проценти по банковите кредити. През второто тримесечие на 2026 г. те са 42% в сравнение с 26% през предходното тримесечие.

Увеличението е повсеместно и засяга както големите фирми (41% спрямо 29% през предходния период), така и малките и средни компании (43% спрямо 24% през предишното тримесечие), според данните от проучването, което е проведено в периода 21 май – 26 юни т.г. измежду 5087 предприятия в еврозоната, от които 4679 (92%) с по-малко от 250 служители. В проучването не са взели участие български компании.

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Фирмите се сблъскаха освен с лихвените проценти, и с по-високи нелихвени разходи по заемите, въпреки че ръстът им леко се забави. Предприятията отчетоха леко увеличение на нуждата от кредитиране, като 2% от тях съобщиха за нарастваща необходимост от банкови заеми, докато 1% от фирмите отчетоха спад в наличността на банкови кредити.

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Въпреки че по-малко фирми прогнозираха по-нататъшен спад в наличността на банкови кредити през следващите три месеца, отговорите отразяват предпазливите настроения на фирмите, които продължават да се приспособяват към променящите се условия за външно финансиране, според заключенията от проучването, предаде БТА.

Леко подобрение в готовността на банките да отпускат кредити отчетоха предприятията. 6% от предприятията отчетоха подобрение в готовността на банките да отпускат кредити, което представлява увеличение спрямо 5% през предходното тримесечие.

Има лек ръст на броя на фирмите, подали заявления за банкови кредити, като това се дължеше както на големите предприятия, така и на малките и средни фирми. Бизнесът в еврозоната обаче е по-малко оптимистично настроен към готовността на доставчиците да предлагат търговски кредити.