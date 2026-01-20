2025 година: Русия не е била толкова зле с петрола от 15 години

2025 година се оказа годината с най-ниска преработка на петрол в руските рафинерии от 2010 година насам. Това съобщи руският икономически ежедневник "Комерсант", който се позова на данни на агенция "Аргус". През миналата година руските рафинерии са преработили едва 228,34 млн. тона суров петрол или 625 600 тона дневно.

Най-големите проблеми за руските рафинерии са станали в периода август - ноември 2025 година. Тогава те са получили едва 85,9 млн. тона петрол спрямо 90 млн. през 2024 година. Именно в тези месеци Украйна успя да нанася най-тежките удари с дронове срещу руските рафинерии.

Интересното е, че като основни причини не са посочени конкретно украинските въздушни удари, а "инциденти" и "външно влияние", както и "планови ремонти". Редовните украински атаки срещу руската петролна и газова инфраструктура започнаха още през 2024 г., но се засилиха значително от август 2025 г. насам.

"Роснефт" претърпя най-големи щети - коефициентът на използване на рафинериите на компанията спадна със 7,8%, докато за рафинерията в Рязан спадна с 34%, до 8,78 млн. тона. Междувременно рафинерията на компанията в Туапсе увеличи производителността до 88% от възможното, докато други компании, включително "Газпром нефт", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл", леко увеличиха доставките до своите рафинерии.

Ограниченията за износ на горива от Русия също повлияха на руската петролна индустрия - забраната за износ на бензин и дизел от септември намали парите, които руската държава дава на рафинериите си за преработка на "черно злато" Според източници на "Комерсант", руското правителство в момента обмисля премахване на забраната за износ на бензин за производителите, считано от 1 февруари, за два до три месеца преди началото на пиковия сезон.

