"Аз не отговарям за този избор": Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл"

Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов официално пое управлението на четирите български дружества на "Лукойл". В Търговския регистър той вече фигурира като техен официален представител, което според последните законови промени означава, че вече "упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите, съдружниците и едноличния собственик на капитала".

Проверка в регистъра показва, че документите за промяната са подадени на 14 ноември – петък, съвпадайки с деня, в който властите го определиха за особен управител на бизнеса на "Лукойл" у нас. Агенцията по вписванията е взела решението на 17 ноември, понеделник. Още: "Логичен": Владислав Панев за избора на Спецов

Сред документите Спецов е представил и декларация, че притежава "не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход", въпреки че именно липсата на подобен опит е сред основните критики към неговото назначение.

"Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали", така той коментира пред bTV обвиненията, че не отговаря на законовите изисквания за поста – едно от първите му публични изявления след назначението. Още: Божанов пита ChatGPT какво говори ГЕРБ за Спецов: Преди - точи ДДС, сега - смел и способен човек

След вписаните промени в Търговския регистър Спецов вече ръководи:

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД – оператор на рафинерията в Бургас;

"Лукойл България" ЕООД – оператор на националната мрежа бензиностанции;

"Лукойл ейвиейшън България";

"Лукойл България Бункер".