Свободните офис площи в София продължават да намаляват

След като в началото на годината делът на свободните офиси в столицата достигна най-ниските си нива за последните 3,5 години, през второто тримесечие този обем продължава да се свива. Към края на юли 2025 г. той е 12,9 на сто. Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton. Брутното усвояване през второто тримесечие на 2025 г. се равнява на 41 000 кв. м – с 11 на сто по-малко спрямо началото на годината.

Спад в централната градска част

"Понижението на дела свободни офиси в София е валидно за всички подсегменти, но най-осезаем бе спадът в централната градска част. Същият се усеща по-слабо в широкия център, а по протежението на главните пътни артерии все още наблюдаваме над средните нива на свободни офиси", коментира Йоанна Димитрова, мениджър "Офис площи" в компанията.

"Тенденцията е в унисон с обратната връзка от собствениците на бизнес сгради, много от които сигнализираха за по-малко запитвания спрямо първото тримесечие. Традиционно, близо две трети от наетите площи ще обслужват компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги", казва Йоанна Димитрова.

По думите ѝ, има нов позитивен тренд във второто тримесечие на годината - списъкът с индустриите на наемателите през периода е видимо по-разнообразен в сравнение с първото тримесечие. Той вече включва наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката.

От Cushman & Wakefield | Forton отчитат промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията бе наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти удвои своя обем. Около четири пети от целия обем новонаети площи бе в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. "Цариградско шосе", бул. "Черни връх", бул. "България". Останалaта една пета от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 000 кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Новозапочнатото изграждане на сграда А3, с РЗП 18 600 кв. м, в Sofia Airport Center според компанията перфектно илюстрира резервираността на инвеститорите. Проектът беше разделен на три фази, така че новите офис площи да станат достъпни на части, а не наведнъж. Завършването на сградата се очаква най-рано към края на 2028 г..

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро/кв. м, като тази стойност важи за проектите, чийто процент на незаети площи е едноцифрен. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро/кв. м, в зависимост от предпочитанията на наемателите и наличността в конкретната зона. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро/кв.м, независимо от локацията. Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25 на сто.