"Заплатите са по-високи": Путин с оправдание за скъпите храни в Русия (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се похвали със "стабилна" икономическа ситуация въпреки срива на рублата, растящата инфлация и покачващите се цени на основни хранителни продукти. По време на така наречената пряка връзка - пресконференция във формат на интервю, на която издирваният от Трибунала в Хага диктатор прави обзор на годината - той цитира данни как заплатите в Русия нараснали с 9% в реално изражение през 2024 г. Цените се повишавали, но това важало и за възнагражденията на руснаците, аргументира се стопанинът на Кремъл.

Путин допусна, че ръстът на руския БВП до края на годината ще бъде 3,9 - 4%. "Общата икономическа ситуация в Русия е стабилна, развитието продължава въпреки всичко", посочи той.

Снимка: Kremlin.ru

Путин заяви, че за две години икономическият растеж в Русия е бил 8%, в САЩ - 5,6%, в ЕС - 1%, а в Германия - 0%. "Китай, САЩ, Индия са пред нас, а ние сме пред Германия и Япония. Не трябва да го вземаме за даденост", каза диктаторът.

Похвали се и с рекорд по безработица – 2,3%, като каза, че "не е било виждано преди".

Диктаторът каза, че е говорил с гуверньора на централната банка, и цитира 9,3-9,9% инфлация. Според него обаче заплатите са нараснали повече от инфлацията.

"Като цяло, имахме някои проблеми с инфлацията, но ситуацията е стабилна", заяви той. „Знаете ли, когато всичко е спокойно, стабилно, ние сме отегчени, в застой. Искаме някакво действие. Щом започне действието, всичко свисти. И куршумите сега свистят. Ужасно е“, каза диктаторът.

Според последни данни на ОИСР - Русия е на трето място сред големите икономики по този показател с ръст на цените от 8,2% за 2024 г., като отстъпва само на Аржентина със 120,9% и Турция с 58,3% инфлация.

Руската централна банка в началото на декември призна, че прогнозата за инфлацията от 8,5 на сто може да бъде надхвърлена: Руската централна банка призна, че инфлацията ще надмине очакванията.

Според инфографиките, излъчени в залата, проблемът с повишаването на цените е най-остър в Камчатския край, Сахалинска и Калининградска област, Хабаровски край и Иркутска област.

Хората го питат за растящите цени на маслото, както и на зеленчуците, най-много краставиците. Недоволни са и от цената на петрола, стана ясно по време на живото предаване.

