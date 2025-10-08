Беларус увеличи износа на гориво за Русия

Износът на бензин от Беларус за Русия по железопътен транспорт се е увеличил четирикратно през септември, тъй като Русия се сблъсква с недостиг на гориво.

Това се случва на фона на поредица от украински удари с дронове и ракети, които сериозно нарушиха работата на руските рафинерии, ключов компонент от военната икономика на Кремъл. Някои съоръжения бяха принудени да спрат производството за неопределено време, предаде Ройтерс.

Източници от индустрията посочват, че доставките на бензин от беларуските рафинерии за вътрешния пазар на Русия са достигнали 49 000 тона през миналия месец, а доставките на дизел възлизат на 33 000 тона.

Освен това, количеството беларуски бензин, транспортиран през Русия за износ в други страни, е нараснало с около 1% през последния месец.

Няколко руски региона въведоха квоти за бензина, след като атаките нанесоха щети на рафинерии и други енергийни съоръжения.

