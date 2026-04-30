Белгия спря демонтирането на ядрените си реактори

30 април 2026, 13:15 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Белгийското правителство започна преговори за поемане на контрола над всички АЕЦ в страната и нареди демонтирането им да бъде спряно незабавно, съобщиха местни медии. "Нашето правителство избира безопасна, достъпна и устойчива енергия с по-малка зависимост от вноса на изкопаеми горива и по-голям контрол върху собствените си доставки", обяви премиерът на страната Барт де Вевер в платформата X.

Енергийната група Engie от своя страна също обяви подписването на писмо за намерение за ексклузивни преговори с белгийското правителство. Това включва поемането на седемте реактора, свързания с тях персонал, всички ядрени дъщерни дружества и всички свързани активи и пасиви - включително задълженията за извеждане от експлоатация и разрушаване. Според прессъобщението, принципно споразумение би трябвало да бъде постигнато до октомври тази година.

През май 2025 г. белгийският парламент гласува с голямо мнозинство за прекратяване на поетапното спиране на ядрената енергия, договорено през 2003 г. Правителството на Де Вевер също така планира да построи нови атомни електроцентрали.

В съседната на Белгия Германия ядрените реактори от 70-те и 80-те години на миналия век са постоянна тема на дебати. Белгийските реактори многократно са давали дефекти, като например порутени бетонни части. В резултат на това град Аахен в съседната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия и германското правителство, наред с други, многократно са призовавали за тяхното спиране в миналото. Белгийската електроцентрала "Тиханж“ се намира на около 60 километра от Аахен.

Пламен Иванов Отговорен редактор
