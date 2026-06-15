Kaufland инвестира 2,5 млн. евро в обновяване на свой магазин в Плевен

Модернизацията включва ново поколение енергийно ефективни системи, които ще намалят потреблението на електроенергия с близо 30%

Kaufland България инвестира 2,5 млн. евро в цялостното обновяване на своя магазин в Плевен - Воден, на ул. „Гренадерска“ №119. След модернизацията обектът предлага пълния асортимент от над 24 000 артикула и разполага с общо 18 каси – 10 на самообслужване и 8 стандартни, които осигуряват по-бързо и удобно обслужване на клиентите. Инвестицията обхваща цялостно обновяване на търговската зала, включително нова визия на витрината с обслужване, модерни хладилни мебели от ново поколение и изцяло подменена хладилна система, която е значително по-икономична и щадяща околната среда.

В рамките на обновяването е внедрена нова хладилна инсталация с естествен хладилен агент и най-нисък потенциал за въздействие върху климата. Всички хладилни витрини са оборудвани с врати, което намалява консумацията на електроенергия с близо 30% спрямо предишната система. Очакваният ефект е спестяване на около 300 тона въглеродни емисии годишно.

Към инсталацията е добавен модул за оползотворяване на отпадната топлина през зимните месеци. Предстои и монтаж на високоефективна термопомпа за отопление и охлаждане, която ще замени изцяло досегашното отопление с природен газ. Това ще доведе до допълнително намаляване на разходите за отоплителна енергия с близо 40%.

След модернизацията клиентите ще се възползват от изцяло нова пекарна, разположена в началото на търговската зала, оборудвана с регал за хляб от най-ново поколение. Обновени са и зоните за плодове и зеленчуци, както и специализиран модул с 16 контейнера за насипни ядки.

Изцяло подменени са стелажната система и насочващата сигнализация в магазина. Новият дизайн включва 3D елементи, тематични визуализации и висящи табели, които улесняват ориентацията на клиентите и правят пазаруването още по-удобно.

Магазинът е сертифициран и по международния стандарт EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), който отличава сгради със значителни подобрения в енергийната ефективност, управлението на водните ресурси и използването на строителни материали.

Обектът предлага и богата зона с допълнителни услуги, сред които аптека Sopharmacy, EasyPay, оптика Joy, магазин за спортни добавки Fitness1, пекарна за ядки Mr. Almond, заведение за бързо хранене „Вкусен свят“, Inmedio, както и застрахователни услуги.