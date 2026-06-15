Краят на един мит: Бразилия ли стана твърде слаба или Мароко вече е световна сила

“Мароко са много силни. Бразилия не стояха добре, но Мароко впечатляват“. Това смята Джем Юмеров в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“, посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него при равенството 1:1 между двете страни не просто Бразилия е играла слабо, а Мароко е показал много силна и убедителна страна, която е довела африканската страна до точката срещу рекордьора по световни титли.

“Трябва да отдадем заслуженото на Мароко“

“Мароко са много силни. Бразилия не стояха добре, но Мароко впечатляват. Според мен, първо с отборна игра, уникално движение и с топка, и без топка. Много бързи преходи, Брахим Диас направи много силен мач, освен асистенцията. Трябва да отдадем заслуженото на Мароко на първо място. Определено можеха да си вкарат положенията и мачът да стане още по-интересен. Колкото до Бразилия, виждат се някои прийоми, които използва Карло Анчелоти. Това да държат повече топката отзад защитниците, да разиграват, да изчакват удобния момент. Халфовата линия, може би, също разочарова“, започна Джем.

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“Бразилия никога не са за отпиване“

“Аз смея да кажа, че това в началото с Пакета на фланга и Рафиня зад гърба на нападателя не се получи. Около 30-ата минута Анчелоти промени това. Но и с Каземиро, този мач не се получиха нещата. Може би в другите мачове няма да е така. но пък винаги може Винисиус, Рафиня или някой друг да избухне, да мине двама, да я бутне навътре и да отбележи. Така че Бразилия никога не са за отпиване. Вероятно още време му трябва на Анчелоти да наложи своите идеи. Не знам до колко му се получава до момента“, завърши Юмеров. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“ в YouTube:

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