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Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие

15 юни 2026, 15:37 часа 303 прочитания 0 коментара
Снимка: "Фейсбук" Българско посолство в Скопие
Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие

Неизвестно лице е подпалило днес превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие, съобщи македонската медия tribuna.mk Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо.

Палежът на българските автомобили се случва в период на засилена реторика от страна на Република Македония към България, отбелязва още македонското издание. 

Извършителят е избягал

След нападението лицето е избягало от местопроизшествието. Полицейски екипи обезопасяват района пред посолството, докато други части предприемат мерки за откриване на подпалвача. Няма данни за пострадали.

Компетентните органи следва да се отнесат към събитието с особено внимание. Всяко нападение срещу дипломатически обект или превозни средства представлява сериозен инцидент със сигурността и изисква бърза институционална реакция, докато случаят бъде напълно изяснен и отговорността не бъде установена, пише още медията.

Не е първият път

Също така - това не е първото нападение срещу посолството ни в Скопие.

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В началото на година през януари неизвестно лице е извърши нападение над българското посолство в Скопие.И публикуваха кадри, на които се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож) и имаше счупени прозорци на сградата. ОЩЕ: Ескалация на омразата: Удариха българското посолство в Скопие (ВИДЕО)

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Палеж Скопие посолство език на омразата Северна Македония българско посолство
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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