Украйна ще отговори на "варварина Путин", Русия не вижда как така е ударила Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО)

Стоейки до повредената Киевско-Печерска лавра след нощната руска атака на 14 срещу 15 юни, украинският президент Володимир Зеленски бе попитан какво би казал на руския диктатор Владимир Путин. „Ще отговорим“, отвърна той. Зеленски потвърди също, че Украйна наскоро е получила и разположила нов пакет ракети за противовъздушна отбрана Patriot, но подчерта, че са необходими още, за да се отблъснат подобни нападения.

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Standing near the damaged Kyiv-Pechersk Lavra after Russia’s overnight attack, Zelensky was asked what he would tell Putin. “We will respond,” he said. Zelensky also confirmed Ukraine recently received and deployed a new package of Patriot missiles but emphasized more is needed… pic.twitter.com/j4kPGP8cit — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026

Русия предприе масирана атака срещу украински градове, като в Киев загинаха поне четирима души, а 25 бяха ранени, включително две деца. В Харков петима спасители загинаха и поне пет души бяха ранени по време на гасене на пожари след поредния руски удар. От Суми и Днипро също съобщиха за жертви и щети. Руската федерация изстреля 70 ракети и 611 далекобойни дрона, като около 60 от ракетите са били използвани срещу Киев.

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Андрий Сибиха: Путин завинаги записа името си сред най-големите варвари в историята

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха осъди руската атака срещу Киевско-Печорската лавра, наричайки я държавно варварство срещу християнско светилище, защитено от ЮНЕСКО. Той заяви, че Киев ще задейства всички съответни процедури на ЮНЕСКО и ще поиска незабавни международни действия.

"С удара по Киевско-Печорската лавра, едно от най-великите свети места на християнството, Путин завинаги записа името си в списъка на най-големите варвари в историята. Той трябва да бъде прокълнат за векове. И ще загуби тази война. От Ордата през XIII век до нацистите и болшевиките през XX век, свещените манастири в Киев са претърпели многобройни варварски нападения. Сега имаме работа с руски терористи, които вече са надминали "Ислямска държава" по престъпленията си срещу културното наследство. Само руска измет, за която нищо не е свещено, може умишлено да нанесе щети на Киевско-Печорската лавра – уникален обект от списъка на ЮНЕСКО, който се ползва със специална защита", категоричен е топ дипломатът на Украйна.

"Очакваме силни реакции от международните институции и столици. Без неясни думи, мълчание или слаби стъпки. Сега се нуждаем от действия, за да спрем руското варварство", призова Сибиха.

By striking the Kyiv Pechersk Lavra, one of the greatest holy sites of Christianity, Putin has forever put his name on the list of history’s worst barbarians.



He should be damned for centuries. And he will lose this war.



From the Horde in the 13th century to the Nazis and… pic.twitter.com/yatMafK68E — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 15, 2026

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Русия твърди, че украинска ПВО е поразила Киевско-Печорската лавра. Украйна съобщава, че става дума за дрон "Шахед"

"Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени", обяви на свой ред руското военно министерство. От Москва изброиха поразени военни обекти, но не и манастира. "Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура", продължават да тръбят руските власти след 4 години пълномащабен терор със загинали и ранени.

"Според потвърдени съобщения комплексът Киевско-Печорска лавра е бил ударен от ракета от американската противовъздушна ракетна система Patriot", твърдят от Министерството на отбраната на Русия, без да посочват доказателства. "Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да е, че западните държави са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност", добавят от Москва.

Военновъздушните сили на Украйна обаче твърдят, че руски дрон „Шахед“ е ударил църквата „Успение Богородично“ в Киевско-Печорската лавра. Говорителят на ВВС Юрий Игнат даде много силен аргумент защо изявлението на Русия е измислено - Москва е твърдяла, че пожарът е бил причинен от противовъздушния прехващач Patriot, преди Украйна още да е приключила събирането на доказателства.

Ukraine’s Air Force says a Shahed drone hit the Dormition Cathedral at Kyiv-Pechersk Lavra. Spokesman Yurii Ihnat said Russia claimed the fire was caused by a Patriot air defense interceptor before Ukraine had completed collection of evidence, despite official confirmation that… pic.twitter.com/NfMcmyfQVE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026

Изнасят ценните реликви от Киевско-Печорската лавра

Появиха се и кадри от евакуацията на свещени реликви и културни ценности от храма „Успение Богородично“ в Киевско-Печорската лавра, който бе повреден след руска атака. Независимият кореспондент на британското радио Times Radio Каолан Робъртсън публикува видео от мястото в социалните мрежи.

„В момента зад мен един свещеник се опитва да спаси кръст, защото тази почти 1000-годишна сграда е ударена от руски ракети (…) Никога не съм си мислил, че ще снимам такова видео, но в момента тук, в Украйна, е четири часа сутринта, а пожарникари навсякъде се опитват да потушат пламъците в сградата, която гори точно зад мен“, коментира Робъртсън във видеото.

💔 Cultural treasures and religious relics were evacuated from the Dormition Cathedral of the Kyiv Pechersk Lavra after it was damaged during a Russian attack



British journalist Caolan Robertson published footage showing priests and emergency workers carrying sacred items out of… https://t.co/flZxqKcZiJ pic.twitter.com/LYEHBDE0E8 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

През юли 2023 г. руска атака нанесе щети на църквата „Преображение Господне“ в Одеса. Тогава Зеленски заяви, че руска ракета Х-22 е ударила храма, но руското Министерство на отбраната отрече.

През юни 2025 г. руска атака нанесе щети на храма „Света София“ в Киев, обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

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