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Украйна ще отговори на "варварина Путин", Русия не вижда как така е ударила Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО)

15 юни 2026, 13:09 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Украйна ще отговори на "варварина Путин", Русия не вижда как така е ударила Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО)

Стоейки до повредената Киевско-Печерска лавра след нощната руска атака на 14 срещу 15 юни, украинският президент Володимир Зеленски бе попитан какво би казал на руския диктатор Владимир Путин. „Ще отговорим“, отвърна той. Зеленски потвърди също, че Украйна наскоро е получила и разположила нов пакет ракети за противовъздушна отбрана Patriot, но подчерта, че са необходими още, за да се отблъснат подобни нападения.

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Русия предприе масирана атака срещу украински градове, като в Киев загинаха поне четирима души, а 25 бяха ранени, включително две деца. В Харков петима спасители загинаха и поне пет души бяха ранени по време на гасене на пожари след поредния руски удар. От Суми и Днипро също съобщиха за жертви и щети. Руската федерация изстреля 70 ракети и 611 далекобойни дрона, като около 60 от ракетите са били използвани срещу Киев.

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Андрий Сибиха: Путин завинаги записа името си сред най-големите варвари в историята

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Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха осъди руската атака срещу Киевско-Печорската лавра, наричайки я държавно варварство срещу християнско светилище, защитено от ЮНЕСКО. Той заяви, че Киев ще задейства всички съответни процедури на ЮНЕСКО и ще поиска незабавни международни действия.

"С удара по Киевско-Печорската лавра, едно от най-великите свети места на християнството, Путин завинаги записа името си в списъка на най-големите варвари в историята. Той трябва да бъде прокълнат за векове. И ще загуби тази война. От Ордата през XIII век до нацистите и болшевиките през XX век, свещените манастири в Киев са претърпели многобройни варварски нападения. Сега имаме работа с руски терористи, които вече са надминали "Ислямска държава" по престъпленията си срещу културното наследство. Само руска измет, за която нищо не е свещено, може умишлено да нанесе щети на Киевско-Печорската лавра – уникален обект от списъка на ЮНЕСКО, който се ползва със специална защита", категоричен е топ дипломатът на Украйна.

"Очакваме силни реакции от международните институции и столици. Без неясни думи, мълчание или слаби стъпки. Сега се нуждаем от действия, за да спрем руското варварство", призова Сибиха.

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Русия твърди, че украинска ПВО е поразила Киевско-Печорската лавра. Украйна съобщава, че става дума за дрон "Шахед"

"Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени", обяви на свой ред руското военно министерство. От Москва изброиха поразени военни обекти, но не и манастира. "Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура", продължават да тръбят руските власти след 4 години пълномащабен терор със загинали и ранени.

"Според потвърдени съобщения комплексът Киевско-Печорска лавра е бил ударен от ракета от американската противовъздушна ракетна система Patriot", твърдят от Министерството на отбраната на Русия, без да посочват доказателства. "Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да е, че западните държави са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност", добавят от Москва.

Военновъздушните сили на Украйна обаче твърдят, че руски дрон „Шахед“ е ударил църквата „Успение Богородично“ в Киевско-Печорската лавра. Говорителят на ВВС Юрий Игнат даде много силен аргумент защо изявлението на Русия е измислено - Москва е твърдяла, че пожарът е бил причинен от противовъздушния прехващач Patriot, преди Украйна още да е приключила събирането на доказателства.

Изнасят ценните реликви от Киевско-Печорската лавра

Появиха се и кадри от евакуацията на свещени реликви и културни ценности от храма „Успение Богородично“ в Киевско-Печорската лавра, който бе повреден след руска атака. Независимият кореспондент на британското радио Times Radio Каолан Робъртсън публикува видео от мястото в социалните мрежи.

„В момента зад мен един свещеник се опитва да спаси кръст, защото тази почти 1000-годишна сграда е ударена от руски ракети (…) Никога не съм си мислил, че ще снимам такова видео, но в момента тук, в Украйна, е четири часа сутринта, а пожарникари навсякъде се опитват да потушат пламъците в сградата, която гори точно зад мен“, коментира Робъртсън във видеото.

През юли 2023 г. руска атака нанесе щети на църквата „Преображение Господне“ в Одеса. Тогава Зеленски заяви, че руска ракета Х-22 е ударила храма, но руското Министерство на отбраната отрече.

През юни 2025 г. руска атака нанесе щети на храма „Света София“ в Киев, обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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