Шампионска селекция смартфони от Vivacom с отстъпки до 260 евро

В навечерието на най-голямото футболно събитие в света Vivacom стартира специална кампания с шампионска селекция смартфони и отстъпки до 260 евро | 508,52 лв. при сключване на 24-месечен договор за планове Unlimited. Кампанията е валидна до 30 юни и включва избрани модели на брандовете Xiaomi, Motorola, Honor и Vivacom в цялата търговска мрежа.

С Unlimited MAX потребителите получават не само достъп до атрактивни устройства на добри цени, но и допълнително включени спортни пакети: Diema Xtra и MAX Sport Plus, за да не пропускат нито един важен момент от футболните срещи и да се насладят на емоциите от играта навсякъде.

Начело на шампионската селекция е Xiaomi 17T Pro 5G 512GB – смартфон, създаден за потребители, които търсят премиум изживяване и максимална производителност. Той впечатлява с Leica Summilux оптични лещи и усъвършенствана тройна камера с 50MP основен сензор, 50MP телефото камера с 5x оптично увеличение и 12MP ултраширокоъгълна камера за детайлни снимки и видео с професионално качество. Моделът разполага още с 6.83-инчов AMOLED дисплей с до 144Hz честота на опресняване, мощен процесор Dimensity 9500 и батерия с капацитет 7000mAh. Устройството се предлага на промо цена при еднократно плащане 719.99 € | 1408.18 лв. при сключване на 24-м. договор за Unlimited MAX.

В селекцията присъства и Motorola G87 5G 256GB. Той съчетава надеждност, здравина и впечатляващи мултимедийни възможности. Моделът разполага с 200MP основна камера, сертификация по военния стандарт MIL-STD 810H и защита IP66/IP68/IP69. Неговият 6.78-инчов Extreme AMOLED дисплей с яркост до 5000 нита и 120Hz честота на опресняване осигурява отлично изживяване при гледане на спортно съдържание. Устройството се предлага на промо цена при еднократно плащане 219.99 € | 430.26 лв. при сключване на 24-м. договор за Unlimited MAX.

Част от офертата е и Honor Magic8 Pro 5G 512GB, който предлага усъвършенствана камера система с 200MP Ultra Night Telephoto камера и AI-базиран супер зуум за впечатляващи кадри дори от голямо разстояние. Смартфонът разполага още с до 2,5 дни живот на батерията, защита IP68 и IP69K и устойчив дисплей със защита срещу надраскване. При еднократно плащане за HONOR MAGIC8 PRO 5G 512GB от 499.99 € | 977.90 лв. при сключване на 24-м. договор за Unlimited MAX.

Сред специалните предложения е и Vivacom 5G Pro – смартфон, който съчетава достъпна цена и всички необходими възможности за пълноценно 5G изживяване. Моделът разполага със 108MP основна камера, 6.6-инчов дисплей с 120Hz честота на опресняване, 256GB вградена памет и 5000mAh батерия за надеждна работа през целия ден. Vivacom 5G Pro е на цена при еднократно плащане от 1.00 € | 1.96 лв. при сключване на 24-м. договор за Unlimited MAX.

Повече информация за кампанията и устройствата моделите може да бъде открита на vivacom.bg.