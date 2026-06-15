Вкусът на морското утро с DABOV Specialty Coffee

Чудили ли сте се какво кара хиляди хора всяко лято да се връщат към българското Черноморие? Дали са безкрайните плажове, които се разгръщат като златна ивица по хоризонта, или онези залези, които превръщат небето в приказна картина? Най-вероятно причината се крие в това, че морето, освен любимо място за почивка е и сцена, на която всяко лято се раждат нови истории и спомени.

Представете си ранното утро, когато крайбрежната алея бавно се събужда. Хора тичат покрай водата, други карат колела, а рибарите вече се прибират. Слънцето грее, морският въздух носи свежест и спокойствие, а край заведенията се смесват аромати и звуци, които оформят ритъма на деня. В този момент кафето се превръща в естествено допълнение, което свързва всичко в едно прекрасно преживяване. DABOV Specialty Coffee е неизменна част от атмосферата, която прави сутрините край морето по-пълни, осъзнати и запомнящи се.

Това лято любителите на качественото кафе могат да посетят DABOV Specialty Coffee във Варна и на две локации в Бургас. Това лято любителите на качественото кафе могат да посетят DABOV Specialty Coffee във Варна и Бургас. Във Варна ще откриете уютното пространство на ул. „Иван Вазов“ №21, а в Бургас можете да избирате между две удобни локации - на бул. „Сан Стефано“ №97 и на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №55.

Създадени с внимание към детайла и вдъхновени от духа на морето, тези места създават усещане за уют, спокойствие и истинско удоволствие. Независимо дали започвате деня си с първите слънчеви лъчи край брега или си подарявате заслужен следобеден отдих, тук можете да се насладите на богати аромати, изискани вкусове и неповторимата атмосфера на едно морско лято. А кое е най-хубавото? Освен в трите им собствени обекта, DABOV Specialty Coffee присъстват и в някои от най-предпочитаните заведения по Южното Черноморие - от „Старци разбойници“ във Варвара и „Омбре“ в Синеморец до редица любими места по варненското крайбрежие. Така, независимо къде сте избрали да прекарате лятната си почивка, вкусът на специалното кафе може да бъде естествена част от вашите морски моменти.

Историята им започва преди 15 години с идеята всички ние да имаме възможността да опитаме наистина качествено кафе, приготвено с много внимание. Основателят Йордан Дъбов пътува до различни държави и подбира зърната едно по едно, воден от техния вкус. Той е един от най-разпознаваемите кафетърсачи и специалисти по кафе в Европа, както и международен съдия в престижния конкурс Cup of Excellence. През годините неговото внимание към произхода, селекцията и изпичането се превръща в отличителен почерк на DABOV Specialty Coffee, благодарение на който всяка чаша разкрива своя собствена история и характер.

Какво по-хубаво от това да си лежите на плажа докато се наслаждавате на чаша кафе, ухаеща на шоколад, плодове или по-грабваща, опияняваща комбинация и от двете? Тя изпълва въздуха, смесена с морския бриз, създавайки усещане, което трудно се описва с думи. Именно тези малки детайли правят почивката по-приятна и по-смислена.

А когато денят бавно отстъпва място на вечерта и наблюдавате приказния залез, всичко около брега се успокоява и придобива различен ритъм. Тогава става ясно защо българското Черноморие продължава да привлича все повече хора всяка година. Заради спомените, шума на вълните и спокойните вечери. И най-вече заради онези малки мигове с дъх на море и кафе, които правят деня зареждащ, уютен и незабравим.

гр. Варна, ул. Иван Вазов №21

тел.: 0888011881

гр. Бургас, бул. Сан Стефано № 97

тел.: 0882477000

гр. Бургас, ул. Св. Св. Кирил и Методий №55

тел.: 0882477000

https://dabov.coffee/

тел.: +359 882 477 000