Повече от 650 участници събра в Ловеч второто издание на състезанието по велокрос и бягане „Отвъд мостъ“

Повече от 650 участници от цялата страна събра в Ловеч второто издание на състезанието по велокрос и бягане „Отвъд мостъ“. Бегачите се състезаваха на дистанции 5, 12 и 21 км, а колоездачите на 45 и 63 км, като имаха възможност да се включат и на дуатлон. Организатори са Спортен клуб „Отвъд мостъ“ и фондация „Сурия“, с подкрепата на Община Ловеч.

„Силно вярвам, че всички са щастливи и са се забавлявали по трасето. Мисля, че и ние като организатори направихме идна крачка по-напред и направихме истинско, голямо и хубаво събитие, което сплотява града. Трасетата преминават през едни от най-ярките културни, исторически и природни забележителности на Ловеч и региона. Това е другата ни основна идея – искаме да покажем Ловеч като прекрасно място за туризъм чрез спорт. Целта ни е да съберем сили и кураж и да опитаме да го направим трети път, защото е доста трудно, тежко и изтощително начинание“, каза за БТА Стоимен Петков, директор на състезанието.

Състезателните трасета преминаваха покрай паметника и музея на Васил Левски, средновековната крепост „Хисаря“, римския път, по калдъръмените улички на кв. „Вароша“, Етнографския музей. Бегачите виждаха още старата баня „Дели Хамам“, хълма „Стратеш“, алеята „Бай бунар“. Колоездачите се движеха по поречието на река Осъм, покрай Деветашко плато. Едното от трасетата премина и през Къкринско ханче.

Стартът и финалът бяха на площад „Екзарх Йосиф Първи“, където бе и награждаването на най-бързите участници в отделните категории. Те получиха подаръци от спонсорите, а всеки състезател си тръгна с медал на „Отвъд мостъ“.

Успоредно със състезанието бе планирана и културна и спортна програма – музика на живо, открити тренировки с професионални спортисти, спортни игри.

На импровизирани игрища на площад „Екзарх Йосиф Първи“ децата от футболен клуб „Ловеч“, волейболен клуб „Осъм – Ловеч“ и баскетболния клуб „Астронавти“ показаха своите умения с открити тренировки, в които се включиха и други присъстващи.

Проявите ще завършат вечерта с диджей парти.