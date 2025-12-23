Само в евро и в лири: В Одрин вече не приемат левове

Кабинетът подаде оставка:

23 декември 2025, 11:43 часа
Заради въвеждането в България на новата валута – еврото, търговски обекти и обменни бюра в турския град Одрин вече премахнаха българския лев от списъка с валути, които приемат и обменят, предава БНР.

Промяната се забелязва както в обменно-валутните бюра в централната част на града, така и в редица магазини, ресторанти и търговски центрове, които традиционно обслужват български клиенти.

По информация на търговци решението е взето превантивно, за да се избегнат обърквания и загуби в преходния период към единната европейска валута.

Част от обменните бюра посочват, че ще възобновят операциите с български левове само при наличие на яснота около окончателния курс и сроковете за обмяна.

Очаква се през следващите месеци плащанията от страна на българските граждани в Одрин да се извършват основно в евро или турски лири, като левът постепенно ще излезе от употреба при трансграничните разплащания.

Това вече се отразява на навиците на пътуващите за пазаруване и туризъм българи, които все по-често се подготвят с евро преди пътуване.

Спасиана Кирилова
