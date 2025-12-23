КЕВР определи новите цени на водата от 1 януари

Водата в повечето населени места да поскъпне от 1 януари 2026 г. Това предвижда решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което е взето на закрито заседание от регулатора. Регулаторът определя пределна цена на водата, съобразена с прага на социалната поносимост, но решението дали тя ще бъде приложена или не, е въпрос на преценка на управителите на ВиК дружествата и техните принципали.

По-рано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обаче съобщиха, че ВиК операторите, част от системата на Министерството, няма да повишават цените на водата.

Така търговските дружества с държавно участие, каквито са голяма част от операторите, решиха да не въвеждат засега новите цени и предвиденото увеличение няма да се приложи от 1 януари.

Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната, уточняват от МРРБ.

Предложените нови цени

В София водата поскъпва с 11,8 на сто до 4,10 лева за кубик, а в Пловдив с 4 на сто до 3,70 лева, във Варна увеличението е с 6,6 на сто до 5,90 лева.

В Благоевград водата поскъпва с 12,2 на сто до 3,60 лева за кубик. В Бургас цената скача с 1,4 процента до 5,30 лева, във Велико Търново с 8,8 на сто до 5,10 лева, във Видин с 1 процент до 4,80 лева, във Враца с 8,9 на сто до 5,45 лева за кубик.

Цената на водата в Габрово от 1 януари е увеличена с 8,4 на сто до 4,90 лева за кубик. В Добрич ще плащат с 1,1 процента по-малко като цената на водата там ще бъде 3,70 лева за кубик.

В Кърджали водата поскъпва с цели 13,7 на сто до 5,19 лева за кубик, в Кюстендил цената скача с 1,1 на сто до 3,90 лева, в Ловеч с 4,1 на сто до 5 лева, в Монтана с 3,1 на сто до 5,20 лева.

Увеличението на цената в Плевен е със 7,3 процента до 5,30 лева за кубик, в Разград с 1,1 на сто до 6,30 лева, в Русе с 9,3 процента до 5,60 лева, в Силистра с 4,8 на сто до 6,40 лева за кубик.

В Сливен ще плащат с 3,4 на сто по-евтина вода и от 1 януари кубикът там ще се продава по 4,50 лева. В Смолян водата поскъпва със 7,9 процента до 6,10 лева.

В Стара Загора водата поскъпва с 2,6 процента до 5,30 лева, в Търговище с 4,7 на сто до 5,50 лева, в Хасково с 5,6 процента до 5,30 лева.

Водата поевтинява в Пазарджик с 1 процент до 3,138 лева за кубик, в Перник намалението на цената е с 3,3 на сто до 4 лева, а в София област водата поевтинява с 1,1 на сто до 4,10 лева за кубик.

В Шумен водата поевтинява с 0,8 процента до 5,90 лева, в Ямбол с 11,8 на сто до 4,50 лева за кубик.