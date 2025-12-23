4-годишно дете загина при руска атака: Путин не може да приеме да спре да убива

Трима души, включително четиригодишно дете, са били убити при масираната руска атака с ракети и дронове срещу Украйна през тази нощ. Това обяви тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски.

Само през миналата седмица Русия е изстреляла срещу Украйна около 1300 ударни дрона, почти 1200 управляеми бомби и 9 ракети, посочи той още преди два дни равносметката за предишните 7 дни на страницата си във Facebook.

Така Русия "изпраща изключително ясен сигнал за приоритетите си", посочи той.

"Удар преди Коледа, когато хората искат да бъдат със семействата си, у дома, в безопасност. Удар по същество в разгара на преговорите, които текат за прекратяване на тази война. Путин не може да приеме факта, че трябва да спре да убива", написа той и в публикация в Telegram.

