Без българска защита за занаятчийски и промишлени продукти и географските им указания, само защита от ЕС: Проект

Оттук-насетне географските указания за занаятчийски и промишлени продукти ще могат да се регистрират само на европейско ниво, като отпада възможността за национална закрила. Такъв законодателен проект е одобрен на днешното заседание на Министерския съвет, съобщава правителствената пресслужба. Причината - уеднаквяване на българското законодателство с европейското.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изготвен, за да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти и за изменение на регламенти (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/1753, уточняват от правителствената служба.

Географското указание (ГУ) е право на интелектуална собственост. То защитава наименованието на продукт, който има специфичен географски произход и дължи своите качества и/или репутация на своя конкретен произход. Съгласно законодателството на ЕС, защитата на географските указания се различава между "защитено наименование за произход" (ЗНП) и "защитено географско указание" (ЗГУ), в зависимост от това колко силна е връзката между качествата на продукта и неговия географски произход. Например каква част от суровините за продукта трябва да произхождат от района или каква част от производствения процес трябва да се извършва в конкретния регион.

Още: Лютеница показа какъв миш-маш са съдебната ни система и законът

Законовото предложение

Според идеята за промяна в нашето законодателство за географските указания, процедурата по регистрация за защита на европейско ниво ще преминава през две фази - национална и европейска. Законът определя компетентния орган за националната фаза - Патентно ведомство, както и за извършването на контрол и мониторинг на пазара за използването на географски указания. Предвидена е административнонаказателна отговорност и санкции за нарушения на регистрирани географски означения.

Отделно от промените, свързани с географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, законопроектът ще доведе до положителни промени, свързани с усъвършенстване на правната уредба за обектите на индустриална собственост, в това число защитата им и доразвиване на административните процедури.

Още: Занаятите се възраждат, в Пловдив майсторите празнуваха (ВИДЕО)