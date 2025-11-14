Близо един милион са вече умните електромери в мрежата на ЕРМ Запад

Умните електромери в "Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад) ще достигнат 1 милион до края на годината, а до 2030 г. се предвижда всички 2,2 млн. измервателни уреди да са такива. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Радослав Цветков на семинар за журналисти в курортния комплекс Боровец. Проектът за модернизация е за 79 млн. лв., като е финансиран с европейски пари.

Къде са парите?

До този момент обаче, нито стотинка от парите все още не е достигнала до дружеството. Европейските средства бяха одобрени още през 2023 г. за трите ЕРП-та в страната. Договорите за тях бяха подписани с Министерство на енергетиката в края на 2024 г., но и досега те стоят в специална сметка на Министерство на финансите. Въпреки това, от ЕРМ Запад вече са инвестирали 29 млн. лв. за новите уреди.

Изцяло на дистанционно отчитане с умни електромери от 2018 г. вече е община Перник. Проектът вече е обхванал градове като Благоевград, Дупница, Петрич, Самоков, както и периферията на София. В столицата в момента се монтират в "Лозенец" и съседните квартали към центъра, съобщи Виктор Станчев, зам.-председател на Управителния съвет.

Умните електромери на този етап не дават на клиентите много възможности бързо и лесно да управляват потреблението си, тъй като цената остава регулирана, посочи Цветков. Но по думите му дават възможност на дружеството да получи данни когато се извършва нерегламентираното присъединяване.

Кражби на ток за милиони

Кражбите на ток в ромските квартали вече са в миналото, но за сметка на това се появяват нови високотехнологични посегателства. Копачи на криптовалута крадат ток за милиони, тъй като дейността име е много енергоемка и в противен случай няма да са на печалба.

Така например, в бивш обувен завод в Кюстендил е засечена кражба за 1.3 млн. лв. електроенергия само за два месеца, от инсталирана инфраструктура за копаене на криптовалута.

В софийското село Хераково пък, в бивш склад за сушене на гъби и билки, е разкрита нелегална инсталация за добив на биткойни на стойност 1.5 млн. лв.

"Фирми, които стоят зад този бизнес, обикновено са фантоми – така няма кой да плати сметките. Регистрирани са името на социално слаби хора, които нямат представа какво се случва там и съответно няма от кого са си търсим парите", обясни Цветков.

Инвестициите

За настоящата година одобрените инвестиции за дружеството от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са за малко над 117 млн. лева, а ЕРМ Запад планира подобрения за 175 млн. лева. За догодина одобрените инвестиционни разходи са за близо 120 млн. лева, а се планират с 50 млн. повече за разширение и развитие на мрежата, намаление на технологичните разходи и повишаване на качеството на доставената енергия.

Средната възраст на електрическата мрежа в България е над 40 години, а нова мрежа не е изграждана от над 25 години, обясни Радослав Цветков необходимостта от по-голям бюджет и посочи, че най-голямото перо от инвестиционната програма на ЕРМ Запад са новите присъединявания.

Поддръжката на електрическата мрежа е и сериозно предизвикателство, заради огромния проблем с кадрите. Работните заплати, одобрени от КЕВР, в дружеството са 1800 лв. бруто, а конкуренцията от ВЕИ сектора е огромна, тъй като там възнагражденията са в пъти повече.

Проблем е и извършването на странични дейности от страна на ЕРМ Запад. Те са свързани с подрязване, почистване и дори проправяне на пътища, така че да може да се стигне до терена, на който е установена авария, извозване на отрязаните дървета. А 90 % от спиранията на тока се дължат на паднали дървета. "Досега дружеството е платило само за разчистване на просеки над 1 млн. лв. Сега пускаме нова процедура за 5,8 млн. лв., така че да има по-малко спирания на тока. А дипломирани електроинженери се занимават с напълно несвойствена за тях дейност“, коментира още Цветков.

"Животът струва повече от лайковете"

От дружеството обясниха, че заради зачестили инциденти с тийнейджъри край електрически съоръжения, са подели наскоро кампания "Животът струва повече от лайковете". Тя е с цел превенция сред младежите и децата, които търсят популярност в социалните мрежи чрез екстремни селфита на опасни съоръжения. Каузата ще бъде популяризирана от известни инфлуенсъри и различни институции.

