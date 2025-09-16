В очакване на още санкции: Цената на петрола поема в нова посока

Цената на петрола се стабилизира след два дни на непрекъснат ръст, докато инвеститорите оценяват потенциала за по-нататъшни западни санкции срещу руските доставки на фона на надвисващия излишък на пазара. Европейският съюз (ЕС) обмисля санкции срещу компании в Индия и Китай, които улесняват търговията с руски петрол, като част от предстоящ пакет от нови ограничения, според източници на Блумбърг, запознати с въпроса.

Цените

Фючърсите върху сорта Брент, референтен за Европа, поскъпнаха леко с 0,04% до 67,47 долара за барел.

Американският суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 10 цента до 63,40 долара.

Петролният пазар остава фокусиран върху възможни нови санкции на Запада срещу Русия. През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обвърза допълнителни американски санкции с условието всички държави от НАТО да въведат високи мита върху китайския внос и да спрат покупките на руски петрол.

Търговията с петрол се движи в тесни граници през последните месеци. Сред факторите, които влияят на пазара, са войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, както и напрежението между отслабналото търсене и свръхпредлагането. Очакваното утре решение на Управлението за федералния резерв на САЩ за понижаване на лихвените проценти може да подкрепи търсенето, отбелязват анализатори.

Междувременно Международната агенция по енергетика отбеляза в свой доклад, че светът трябва да изразходва около 540 милиарда долара годишно за търсене на петрол и газ, за да запази сегашния добив до 2050 г. Естественият темп на намаляване на добива от световните петролни и газови находища се ускорява заради по-голямото използване на шистови и дълбоководни ресурси.