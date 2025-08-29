Бразилия обмисля реципрочни мита за САЩ

Бразилия обмисля налагането на реципрочни мита за внос от САЩ в отговор на допълнителните ставки, наложени от Вашингтон върху износа на бразилски продукти, предоха световните медии, позовавайки се на правителствен източник. Президентът Луиз Инасио Лула да Силва е разрешил вътрешно проучване за евентуален отговор на наложените от Доналд Тръмп мита в размер на 50 на сто върху износа от страната, съобщи източникът.

Сега Външнотърговската камара на Бразилия трябва да определи в рамките на 30 дни дали тези допълнителни ставки попадат в обхвата на приетия през април Закон за реципрочност.

В такъв случай експертна група ще изготви "предложения за контрамерки", които биха могли да включват реципрочни мита, обясни запознат с въпроса източник, пожелал анонимност.

"Вратата остава отворена"

Въпреки това "вратата остава отворена за дипломатически консултации", подчерта източникът, като добави, че бразилското правителство трябва днес официално да информира САЩ за този процес.

"Надявам се, че това ще ускори диалога и преговорите", потвърди пред журналисти бразилският вицепрезидент Жералдо Алкмин.

Отношенията между САЩ и Бразилия са в застой, откакто американските мита за внос от Бразилия влязоха в сила на 6 август.

Президентът Луиз Инасио Лула да Силва изрази снощи своето разочарованието, заявявайки, че страната му не е разговаряла с никого в САЩ.

За разлика от повечето други страни, чиито износ също бе обложен с мита от Вашингтон, САЩ имат търговски излишък с Бразилия. Страната внася основно двигатели и машини, както и горива.

Администрацията на президента Тръмп изтъкна политически аргумент, за да оправдае наложените по-високи мита за внос, а именно - съдебното производство срещу бившия президент Жаир Болсонаро, обвинен в опит за държавен преврат след поражението му на президентските избори през 2022 г., определяйки го като "лов на вещици".

Той в момента е под домашен арест, като го грозят над 40 години затвор, ако бъде признат за виновен по повдигнатите му обвинения.