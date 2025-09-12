Войната в Украйна:

Британската икономика остана в застой през лятото

12 септември 2025, 11:20 часа 219 прочитания 0 коментара
Британската икономика остана в застой през лятото

В началото на третото тримесечие британската икономика изгуби инерция и през юли спря да расте. Това показват данните на Службата за национална статистика ONS, цитирана от Ройтерс. Брутният вътрешен продукт (БВП) е останал без промяна спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,4 на сто. Данните съответстват на очакванията на анализаторите. През първата половина на 2025 г. британската икономика отбеляза ръст от 0,7 на сто през първото тримесечие и 0,3 на сто през второто.

Слабо промишлено производство

Съществен принос за слабите резултати има промишленото производство, което е намаляло с 0,9 на сто на месечна база, след повишение от 0,7 на сто през юни. Анализаторите прогнозираха стагнация и останаха изненадани от спада.

Още: Неочаквани данни за инфлацията във Великобритания

През първото полугодие ръстът бе подкрепен от по-високи държавни разходи и засилен износ преди въвеждането на американските мита. През второто тримесечие на 2025 г. британският икономически растеж беше най-бързият сред държавите от Групата на седемте големи развити икономики (Г7).

Очакванията са растежът да се забави през второто полугодие заради по-слабото глобално търсене, митата и отслабващия пазар на труда. Английската централна банка прогнозира икономически растеж от 1,25 на сто за тази и следващата година – под средните 2 на сто за периода 2010-2019 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Британската икономика изненада всички през второто тримесечие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
БВП Великобритания мита британска икономика растеж на БВП
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес