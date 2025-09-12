Британската икономика остана в застой през лятото

В началото на третото тримесечие британската икономика изгуби инерция и през юли спря да расте. Това показват данните на Службата за национална статистика ONS, цитирана от Ройтерс. Брутният вътрешен продукт (БВП) е останал без промяна спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,4 на сто. Данните съответстват на очакванията на анализаторите. През първата половина на 2025 г. британската икономика отбеляза ръст от 0,7 на сто през първото тримесечие и 0,3 на сто през второто.

Слабо промишлено производство

Съществен принос за слабите резултати има промишленото производство, което е намаляло с 0,9 на сто на месечна база, след повишение от 0,7 на сто през юни. Анализаторите прогнозираха стагнация и останаха изненадани от спада.

През първото полугодие ръстът бе подкрепен от по-високи държавни разходи и засилен износ преди въвеждането на американските мита. През второто тримесечие на 2025 г. британският икономически растеж беше най-бързият сред държавите от Групата на седемте големи развити икономики (Г7).

Очакванията са растежът да се забави през второто полугодие заради по-слабото глобално търсене, митата и отслабващия пазар на труда. Английската централна банка прогнозира икономически растеж от 1,25 на сто за тази и следващата година – под средните 2 на сто за периода 2010-2019 г.

