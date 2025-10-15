Войната в Украйна:

България отново е с най-голям спад на промишленoто производство в целия ЕС

15 октомври 2025, 15:11 часа 217 прочитания 0 коментара
България отново е с най-голям спад на промишленoто производство в целия ЕС

Сезонно коригираното промишлено производство през август 2025 г. спрямо юли 2025 г. намалява с 1 на сто в ЕС и с 1,2 на сто в еврозоната, сочат предварителните данни на Евростат. Промишленото производство през юли 2025 г. нараства с 0,4 на сто в ЕС и с 0,5 на сто в еврозоната.

Промишленото производство през август 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. се увеличава с 1,1 на сто както в ЕС, така и в еврозоната.

България отново е с най-голям годишен спад на промишленото производство за трети пореден месец през август 2025 г. сред държавите в Европейския съюз, показват първоначалните данни на Евростат.

Още: Промишленото производство в Германия е с по-голям спад от очакваното

Спрямо същия месец на 2024 г. продукцията на промишлените предприятия у нас се е понижила с 8,6 на сто - най-голямото намаление сред страните членки.

На месечна база, спрямо юли 2025 г., промишленото производство в България е намаляло с 0,1 на сто, след като през предходния месец остана без промяна спрямо юни.

България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски съюз Промишленост еврозона промишлено производство информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес