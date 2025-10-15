България отново е с най-голям спад на промишленoто производство в целия ЕС

Сезонно коригираното промишлено производство през август 2025 г. спрямо юли 2025 г. намалява с 1 на сто в ЕС и с 1,2 на сто в еврозоната, сочат предварителните данни на Евростат. Промишленото производство през юли 2025 г. нараства с 0,4 на сто в ЕС и с 0,5 на сто в еврозоната.

Промишленото производство през август 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. се увеличава с 1,1 на сто както в ЕС, така и в еврозоната.

България отново е с най-голям годишен спад на промишленото производство за трети пореден месец през август 2025 г. сред държавите в Европейския съюз, показват първоначалните данни на Евростат.

Спрямо същия месец на 2024 г. продукцията на промишлените предприятия у нас се е понижила с 8,6 на сто - най-голямото намаление сред страните членки.

На месечна база, спрямо юли 2025 г., промишленото производство в България е намаляло с 0,1 на сто, след като през предходния месец остана без промяна спрямо юни.

